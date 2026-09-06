El Cristo se hace mayor en Turón: Conoce el programa de fiestas, que cumplen 60 años

Turón ya vive sus Fiestas del Cristo de la Paz 2026, que se extenderán hasta el lunes 14 de septiembre con música, deporte, actividades infantiles y actos tradicionales. Se trata de una efeméride, especial, el 60 aniversario de la Sociedad Turonesa de Festejos (Sotufe), que ha eleborado un minucioso y atractivo programa, que se abrirá oficialmente el próximo jueves, pero que ya ha comenzado de forma oficiosa con la elección de la Reina, Daniela Padilla, y las damas, Nerea García y Yaiza Moreira. Además, este lunes, a las 17.00 horas, se celebrará con el IV Trofeo de Natación «Mejoras del Valle», Memorial Arsenio Suárez.

El jueves, día 10, el arranque oficial de los días grandes. A las 19.00 horas se inaugurará en el Ateneo Turón la exposición «Sotufe, 60 años de Historia» y, una hora después, el Espacio Cultural Pozu San José acogerá el pregón del Cristo y el chupinazo. Rosalía González presentará un acto en el que el cantautor Alfredo González, "el flaco de Turón", ejercerá como pregonero y en el que también se celebrará la coronación de la Reina y Damas. También la organización ha previsto en esta gala la entrega del premio "Turonés del Año", que ha recaído merecidamente en el Coro Minero de Turón.

Verbenas

El viernes 11 tendrá lugar la primera verbena, pero la jornada será mucho más completa, con propuestas para todas las edades. Habrá espectáculo infantil circense a las 17.00 horas, una exhibición de rítmica a cargo del club "Valle de Turón" (18.00), un triangular de fútbol sala (19.00 horas) y la gala "Raíces Veta", que convertirá el pozo Santa Bárbara en una pasarela, con un desfile de prendas confeccionadas con materiales reciclados (20.00 horas). La música será cosa de "Cantares", que actuará a las 20.00 horas en La Felguera, y de "Música de Sofá", a las 21.00 horas en el Ateneo Garden. La verbena, desde las 23.30 horas, tendrá como protagonista al grupo "Guaraná", que ofrecerá un concierto antes de que Disco Danky ponga fin a la primera gran jornada.

El sábado 12 concentrará buena parte de la actividad festiva. La mañana arrancará con pasacalles de gaita y tambor y el I Concurso Gastronómico de Tortilla de Patata (12.00 horas). A lo largo del día actuarán "The Claxon Boys", "Jos y Fidel: Scrapers" y "Sin ton ni son". A las 18.00 horas saldrá desde Lago hacia La Cuadriella el gran desfile de carrozas, bajo el lema «Viajando por las series de los 90». Y por la noche, de nuevo música para el disfrute con "Lorca", Bea Bronchal y DJ Twins. A media noche, los fuegos artificiales de medianoche.

Víspera

El domingo 13, víspera del Cristo, comenzará con una salida cicloturista (9.30 horas) y continuará con pasacalles. A las 13.00 horas se descubrirá en el Ateneo Turón una placa en honor a Dolores Valdés y, media hora después, actuará la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres. También habrá música, carrera de cintas a caballo, bailoterapia y reparto del bollu entre las 18.00 y las 20.30 horas.

El lunes 14, Día del Cristo y Día del Niño, la tradición volverá al centro de la programación. A las 12.00 horas se celebrará en la iglesia de San Martín la misa en honor al Santísimo Cristo de la Paz, con Puyal’l Ramu y procesión. La jornada se completará con la música de "Silvidos y Gemidos" al vermú, y una Holly Party y fiesta de la espuma en el Ateneo Garden desde las 17.30 horas.