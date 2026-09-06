La falta de seguridad en los autobuses "búhos" del Nalón, aviva las protestas

El conflicto de los autobuses nocturnos, los populares "búhos" del Valle del Nalón, llegarán este miércoles a la Junta General del Principado dentro del primer pleno del nuevo curso político. El PP trasladará al consejero de Movilidad del Gobierno Regional, Alejandro Calvo, una pregunta sobre las medidas que se van a adoptar ante los incumplimientos del Plan de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las empresas concesionarias.

Concentraciones

Allí estarán también los conductores de los autobuses que este fin de semana se volvieron a concentrar ante las cocheras de Sama, en Langreo, para interrumpir durante unos minutos la circulación de los "búhos" y denunciar la situación de inseguridad en la que mantienen que se están vistos obligados a trabajar.

Todo se remonta al pasado mes de marzo cuando uno de los conductores del bus nocturno sufrió un ataque que acabó con él en el Hospital Valle del Nalón.

Los sindicatos mantienen que la empresa está incumpliendo las medidas de seguridad que debe tener este tipo de transporte y aseguran que la compañía ha instalado mamparas en dos de los autobuses de su flota para salvar la concesión ante las advertencias del Principado. "Pero esos dos autobuses no se han visto por el valle del Nalón", asegura Pablo Cortes, delegado de personal de CCOO en la empresa.

La compañía retomó el servicio a finales de agosto coincidiendo con el Descenso Folklórico del Nalón "pero lo único que hicieron es decir que se ponían esas mamparas y esas mamparas no están en los buses que hacen el servicio nocturno en el Nalón", denuncian también los usuarios.

Las movilizaciones continuarán en Sama la noche este lunes, 7 de septiembre, víspera del Día de Asturias.