Mieres celebra del 17 al 22 de septiembre su Semana de la Movilidad
Talleres, juegos y buses gratuitos para concienciar sobre la sostenibilidad en el transporte
El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente, se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que busca fomentar un cambio en los hábitos de transporte para mejorar la calidad de vida, reducir la contaminación ambiental y acústica y aumentar la seguridad vial.
Con este objetivo, el Consistorio ha organizado un amplio programa de actividades entre los días 17 y 22 de septiembre. Las jornadas incluirán juegos, deporte, rutas y paseos, un "park(ing) day" con talleres de siembra y agricultura vertical y el tradicional Día Sin Coche, en el que los billetes de bus serán gratuitos durante toda la jornada y la calle Manuel Llaneza se llenará de actividad. Además, del 16 al 22 de septiembre podrá visitarse en la Casa de Cultura la exposición fotográfica "Mieres en tránsito".
Programa
La programación arrancará el 17 de septiembre con un circuito de seguridad vial para bicicletas y patinetes. El 18 de septiembre habrá un paseo intergeneracional por la Senda de Turón y una exhibición de patinaje roller-disco. El 19 de septiembre se celebrará la marcha ciclista "Caleyando por la Senda del Carbón" entre Mieres y Bustiello.
Las actividades continuarán el 21 de septiembre con el "park(ing) day". El 22 de septiembre, será el Día sin Coche y se habrá juegos tradicionales, actividades infantiles, un gran hinchable y un circuito de seguridad vial con karts.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
- Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): 'Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor
- Aparece una jeringuilla usada en un ascensor de un bloque de viviendas públicas de Moreda en el que los vecinos denuncian que hay un 'narcopiso': 'Estamos hartos, aquí viven niños pequeños
- Los guardias civiles lamentan que el cuartel de Mieres se vaya a inaugurar con 'deficiencias
- Los ganaderos exigen al Principado 'quitar' los 'cuatro lobos' que hay en el Llosorio: 'Ya no queda ninguna cabra y el monte bajo está dejándonos sin pastizales
- (Muchos) viajeros al tren histórico del Caudal: el convoy 'Aníbal Vázquez' agota las entradas en media hora y ya cuenta con lista de espera
- Tensión en Langreo entre los manifestantes de dos concentraciones de ideología opuesta por la crisis migratoria de Ceuta
- Bayer comenzará a fabricar en Langreo “Aspirina verde” antes de fin de año: las obras de su ampliación están a punto de acabar