Mieres celebra del 17 al 22 de septiembre su Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Medio Ambiente que dirige Teresa de la Fuente, se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que busca fomentar un cambio en los hábitos de transporte para mejorar la calidad de vida, reducir la contaminación ambiental y acústica y aumentar la seguridad vial.

Con este objetivo, el Consistorio ha organizado un amplio programa de actividades entre los días 17 y 22 de septiembre. Las jornadas incluirán juegos, deporte, rutas y paseos, un "park(ing) day" con talleres de siembra y agricultura vertical y el tradicional Día Sin Coche, en el que los billetes de bus serán gratuitos durante toda la jornada y la calle Manuel Llaneza se llenará de actividad. Además, del 16 al 22 de septiembre podrá visitarse en la Casa de Cultura la exposición fotográfica "Mieres en tránsito".

Programa

La programación arrancará el 17 de septiembre con un circuito de seguridad vial para bicicletas y patinetes. El 18 de septiembre habrá un paseo intergeneracional por la Senda de Turón y una exhibición de patinaje roller-disco. El 19 de septiembre se celebrará la marcha ciclista "Caleyando por la Senda del Carbón" entre Mieres y Bustiello.

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Las actividades continuarán el 21 de septiembre con el "park(ing) day". El 22 de septiembre, será el Día sin Coche y se habrá juegos tradicionales, actividades infantiles, un gran hinchable y un circuito de seguridad vial con karts.