Morcín presume del patrimonio de su museo de la lechería

La inteligencia artificial generativa ha llegado para quedarse y para cambiarlo todo, en ocasiones para bien y en otras no tanto. Los ilustradores no lo tienen nada claro y este sábado celebraron una fiesta a la que la IA no estaba invitada. Fue la Folixa de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias (APIAST), que reunió en Morcín a profesionales y aficionados.

En ese ambiente festivo hubo tiempo para alzar la voz y advertir sobre los riesgos que genera la IA, señalando prácticas desleales y una precarización cada vez mayor.

"Los programas de inteligencia artificial necesitan miles de millones de imágenes para poder recrear nuevas imágenes y lo que han las empresas de IA es coger todo lo que han encontrado en internet sin preguntar a nadie, sin pagar derechos de autor a nadie, sin licencias...", explica Eduardo Valdés Hevia, ilustrador y miembro de APIAST, que resume que "básicamente han robado el trabajo de millones de artistas sin preguntar, sin pagar ni nada para crear un programa que luego compite con esos mismos artistas".

En la misma línea, la presidenta de la asociación de ilustradores asturianos, Eva Rami, denuncia que "la regulación está, lo que pasa que no se está cumpliendo la ley de propiedad intelectual, que dice que nadie puede coger la obra de una persona sin su consentimiento. Se están vulnerando los derechos pero como son empresas muy grandes, pues nadie se está enfrentando por falta de recursos".

El impacto de la IA no solo afecta a los profesionales consolidados, sino que destruye el tejido inicial de la profesión. Los encargos pequeños, como carteles para eventos locales, pequeños comercios o proyectos particulares, solían ser el trampolín para quienes empezaban . Hoy en día, esos trabajos no llegan porque se hacen con el móvil y una aplicación de IA generativa. Es una de las quejas de Raúl Maseda, un joven ilustrador que señala que "la gente que empieza a trabajar lo hace proyectos pequeñitos y eso ya no llegan, se está prescindiendo de los profesionales". Maseda explica además que esta tendencia elimina la posibilidad de construir un portfolio sólido

Frente a la estandarización y la repetición de patrones que ofrecen los algoritmos, los ilustradores defienden el valor diferencial de la experiencia humana, el contexto cultural y la intencionalidad artística. En palabras de Eduardo Valdés Hevia, "la IA es un programa estadístico que intenta generar lo más probable estadísticamente según lo que le preguntes. Le pides una cosa y lo que hace es algo muy básico, muy sencillo y muy fácil para gustar a todo el mundo. Así, todos los carteles hechos con IA son todos iguales, mientras que un artista refleja en la obra lo su trayectoria, su estilo y su experiencia". "Un ilustrador no te da un resultado inmediato, antes hay un proceso, un trabajo de investigación que te da una ilustración con un significado, con todo lo que tú quieres transmitir", añade Rami

La exigencia del colectivo pasa por exigir el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y por defender la autoría humana frente a una automatización que homogeniza el arte.

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