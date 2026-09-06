Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA

Hermanos, de Sobrescobio, de 30 y 25 años. Hasta ahí, lo normal. A partir de aquí, lo extraordinario. Y más, para un pequeño municipio de 838 habitantes. Ambos estudiaron Medicina, los dos fueron Premio Fin de Grado, ambos optaron por la especialidad de Cardiología y ahora los dos ejercen en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los corazones de los asturianos están en buenas manos: en las de Alfonso y Javier Cachero Bermúdez.

La historia de los dos hermanos coyanes debe mucho a "la educación que nos inculcaron nuestros padres", Alfonso e Isabel, ella también trabajadora en la sanidad, como auxiliar de enfermería. "Nos hicieron ver que el esfuerzo y la constancia era importante, desde pequeños", subrayan los hermanos, a los que además del vínculo fraternal une la pasión por la medicina, por poder ayudar a los demás.

Alfonso

Alfonso, el mayor, eligió entrar en Medicina al obtener una nota muy alta tras la PAU. Siempre le gustaron las ciencias, la biología, la química... y finalmente optó por unos estudios que "lo engloban todo, y además, te permiten ayudar de forma muy directa a la gente". En el grado obtuvo una nota media de 9,3, afirma que "a base de constancia". La nota más alta de todos los estudios sanitarios en 2020, un año muy complicado por la pandemia. El MIR (Médico Interino Residente) lo estudió en Oviedo, en la Academia MIR Asturias, "y me coincidió con muchas de las medidas que se tomaron contra la pandemia. Fue intensivo, de junio a marzo, el examen se pospuso dos meses, normalmente es en enero", rememora Alfonso Cachero. El estudio lo realizó "aquí, en Rioseco". Estudiaba "de lunes a sábado, a tope. Luego tenía mi día libre". En el pueblo "estaba mejor que en la ciudad, mucho más libre". Su familia es natural de Rioseco y de Cangas del Narcea, con residencia en Gijón. Pero siempre que pueden, ambos hermanos pasan su tiempo en el parque natural de Redes.

A la hora de especializarse, tuvo dudas "entre Cardiología y Pediatría". Ya ha completado su especialidad de 5 años, y ya es adjunto en el HUCA. Ahora tiene pensado volver a especializarse en la denominada "cardiología intervencionista, en Hemodinámica", otros dos años compaginando trabajo y formación.

-¿Y qué es eso de la hemodinámica?

Alfonso sonríe. "Es encargarte de los stents, de los infartos. Hay que abrir una arteria coronaria, hay que poner un stent, pues eres el encargado de ese trabajo. Pueden ser intervenciones de urgencia, o no, pueden ser también programadas". Subraya el mayor de los hermanos que está en auge "la cardiología intervencionista estructural, con el implante de válvulas sin necesidad de abrir el pecho, sin cirugía. Implante de válvulas aórticas, mitrales, tricúspides... con nuevas técnicas que permiten llegar a mucha más gente, dándoles mucha calidad de vida". "La cardiología", explica con pasión, "tiene muchas ramas, muchísimas posibilidades".

Javier

Ahora, la historia de Javier. De pequeño "iba al centro de salud, y me gustaba la consulta, sentía curiosidad por lo que hacían allí". En el instituto, los estudios de ciencias eran sus favoritos, "lo que más me llamaba la atención". Al final se dijo: "¿Por qué no voy a hacer Medicina yo también?". Su hermano supuso un ejemplo y un estímulo para él. "Era un ejemplo, también mis padres". Empezó el grado de Medicina en septiembre de 2019, luego llegó la pandemia, y ya nada fue normal durante un tiempo, ni para los propios aspirantes a médicos. "Terminé primero online, segundo fue todo online menos las prácticas presenciales, ya en tercero fue cuando poco a poco se volvió a la normalidad". Es a partir de este curso cuando el grado se hace esencialmente en el hospital, en el HUCA, "estás en contacto directo con el trabajo, con la práctica clínica habitual".

Al igual que su hermano, Javier fue Premio Fin de Grado, en su caso cinco años después, en 2025, con una nota media de 9,26. En su caso, tuvo más dudas a la hora de elegir especialidad. "Quería una especialidad clínica, dudé mucho, había varias que me gustaban. Oncología médica, Digestivo. Al final, me decanté por Cardiología", en parte, por esa gran variedad de la que ya hablaba Alfonso. "Es una especialidad, sí, pero tiene muchísimas variantes, ramificaciones. Es muy completa", resume Javier Cachero.

Javier y Alfonso Cachero Bermúdez, en Rioseco. / L. M. D.

Asturias

Los dos apuestan por quedarse en Asturias, sin renunciar a poder obtener formación o especialización "en cualquier lugar". "El HUCA es un gran hospital", subraya Alfonso, "y creo que ninguno de los dos dudamos al quedarnos aquí". No solo por la profesión, también "porque la calidad de vida en Asturias es muy buena". "Tanto a Javi como a mí nos dicen de irnos fuera, que por qué no marchamos. Nosotros valoramos la calidad de vida, los amigos, la pareja, la familia, que me lo ha dado todo, mucho esfuerzo para estar aquí. Y eso no lo cambio por nada". "Si por cuestiones de especialización tenemos que irnos", añaden ambos", "pues nos iremos, pero con la esperanza de desarrollar aquí nuestra carrera". Valoran, y mucho, la educación recibida, "la humildad, los valores, el inculcarnos el esfuerzo, eso se lo debemos a ellos".

Su forma de ejercer la Medicina, con compañeros y pacientes, es "directa, hablamos con todo el mundo". Explican que "al final, lo que se hace en un hospital es un trabajo en equipo. Mi madre es auxiliar, y valoro mucho su labor. En el hospital todos somos necesarios". El ambiente de trabajo, subraya Javier, "es muy bueno".

El futuro

Recalcan la necesidad de defender la sanidad pública, uno de los grandes tesoros que guarda España, y Asturias en particular. Ven complejo su futuro, la pandemia golpeó duro, incrementando listas de espera, acumulando trabajo. Subrayan que es necesaria más "formación en salud" para todas las personas, para que sepan cuándo hay que ir al médico, a Urgencias, "hay mucha presión asistencial", pero "es una profesión que nos gusta. Puedes estar en una guardia de 24 horas, o en una semana que has trabajado ya 70, 80 horas. Pero disfrutas atendiendo a los pacientes, quitándoles el dolor, viendo cómo se curan". Tienen claro que "es el mejor trabajo que puedes tener. No lo cambiaríamos por nada".