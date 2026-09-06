La plaza de Requejo, a reventar en su primera noche de fiesta

Una noche agradable, una plaza emblemática y un animador "de la casa". Con esos tres ingredientes, Requejo vivió su primera noche de fiesta, en la que prácticamente no cabía un alfiler. Decenas de personas abarrotaron el espacio sidrero en una noche que se alargó y en la que pequeños y mayores disfrutaron con la música y el baile.

La del sábado fue la primera de las jornadas de fiesta del espacio sidrero, y que están organizadas por la asociación de hostelero de Requejo. DJ Masid, un habitual de estas fiestas y que sabe perfectamente manejar al público, muchos de ellos sus vecinos, fue el encargo de poner la música y la animación para que todos los asistentes bailaran sin descanso. Desde clásicos como "El baile del gorila" de Melody, hasta música más moderna de Quevedo o Luck Ra. No faltaron clásicos como el "Asturias" de Melendi, "Sebas, Guille y los demás" de Amaral o la "Fiesta Pagana" de Mago de Oz.

Mientras sonaba la música, las barras de los bares estaban a reventar. Y prueba de ello es que pese a que durante toda la jornada hubo un festival de la cerveza, en Requejo también se agotaron prácticamente las existencias de "birra".

Una primera jornada festiva que tendrá su continuación este lunes con una nueva verbena, a cargo del Dúo Reflejos, y que el martes vivirá su día grande, con el reparto del bollu, y las actuaciones a lo largo de la mañana, del grupo Ruxidera y del grupo Spoiler.