Víctor Mejías, cantante de "Anabel lee", banda que toca el sábado en Rioseco: "Ser el proletariado de la música está muy bien, ser músico no es un cheque en blanco"

-Dame un segundo que estoy saliendo del curro y cogiendo el metro.

La respuesta no es la que se espera al llamar a Víctor Mejías, líder de una de las bandas más interesantes de la escena nacional. “Anabel lee” estarán el sábado (18.30 horas) en el festival “El Pueblo” que se celebra los días 12 y 13 de septiembre en Rioseco (Sobrescobio), en pleno parque natural de Redes. Los catalanes compartirán escenario con Xoel López, Baiuca, “Punsetes”, “Karavana” o “Catalina grande, piñón pequeño”, entre otros.

-Soprende que el cantante de una banda que ya tiene cierto nombre en la escena esté trabajando en una empresa en pleno mes de julio.

—Sí, yo estoy trabajando como agente analista de llamadas de clientes de Toyota. Digamos que es un trabajo alimenticio. Todos trabajamos pero no sería la primera vez que si el trabajo no nos permite hacer conciertos, por vacaciones, pedir días y esas cosas, cambiamos de trabajo. Todos tenemos muy integrado lo de trabajar y es mejor no darle muchas vueltas. Esto es todo muy proletario y está bien así, ser músico no es un cheque en blanco. De todos modos, estamos donde mucha gente no ha llegado y tenemos que disfrutarlo, mantenerlo y celebrarlo.

-Pero tendrán la ambición de poder vivir de la música.

-Con la banda tenemos muchísimas ambiciones y techos a los que llegar. Hemos encontrado una especie de tranquilidad que no sé si es demasiado ingenua. Estamos tranquilos porque no tenemos miedo. Queremos seguir creciendo, pero estamos muy a gusto siendo cuatro personas haciendo canciones. Nos vemos así muchos años, estamos contentos y nos mola.

—Llegan a Rioseco a unos días de sacar su nuevo disco, “Todas las vidas”, del que ya conocemos algunas canciones.

—Lo primero, nos flipa tocar en Asturias. La primera vez que agotamos las entradas para un concierto fuera de Cataluña fue en la sala "La Salvaje", en Oviedo, una pena que cerrase. El concierto de Rioseco será el último de una gira de tres años.

-No se han prodigado mucho este verano, no han estado el festivales ni esas cosas.

-Para ser un grupo de música es cierto que julio y agosto han sido meses muy raros. Hemos parado para dar el último arreón al nuevo disco, necesitábamos desconectar.

-En “Todas las vidas” ya no gritan tanto.

-Hay mucha más melodía, segundas y terceras voces, teclado, vientos... Hubiésemos metido más. Y es cierto, ya no grito tanto, me gusta más cantar. Pero todos los caminos que hacemos son de ida y vuelta. No vamos a perder el punk.

-Muy punk, pero donde esté “El último de la fila”...

-Hombre, es que yo vengo de ahí. De “El último de la fila”, “Los burros”, “Los rápidos”. Escucho a Camarón, a María Jiménez, “Extremoduro”, “Luz Casal”...

-Una duda personal, ¿ha conseguido por fin ver en directo a Manolo García y Quimi Portet?

-Pues no. Cuando era niño no pude ir con mis padres y ahora que han vuelto tampoco he podido ir porque las entradas eran muy caras y no me lo podía permitir.

-Decía que en el nuevo disco también hay instrumentos nuevos, teclados, vientos… ¿los llevan en directo?

-No, volvemos a lo del proletariado. Nos encantaría meter un teclista en la banda, pero hay que medir bien. Todo lo que hagamos será para quedarse y por ahora no podemos. Y desde la sinceridad, en los directos, los teclados que suenan son grabados.

-“Nos conocimos criticando a 'Sidonie'”, “Criticando a ‘Los Punsetes' nos pusimos a …”, son parte de sus letras. Pues en Rioseco tocan con “Los Punsetes”.

-Meca, no lo había pensado. Lo de "Sidonie" es una historia que ocurrió en el Sonorama cuando Aitor, el anterior guitarrista, y yo pasamos de ir a verlos y nos fuimos a un karaoke que había en el escenario de enfrente. Con la pedrada que llevábamos cantamos cinco o seis canciones verbeneras y en un momento había como doscientas personas. Fue el contraconcierto de "Sidonie". Ellos se picaron un poco por nuestra cación, pero era broma, los admiramos un montón y son un ejemplo para nosotros. Dentro de poco cerraremos el círculo.

-Uno de sus grandes éxitos es la versión de “Si antes te hubiera conocido”, de Karol G.

-Es que es un temazo. Pasa lo mismo con “Superestrella” de Aitana. Son canciones muy buenas. No es gratuito que funcionen así.

-Han estado en Asturias varias veces pero supongo que no conocen Rioseco.

-Hemos investigado y es un sitio alucinante. De hecho, la familia irá unos días antes del concierto y luego se quedarán para conocer el sitio. Parece un lugar increíble. “El Pueblo” me parece uno de esos festivales en los que te quedas allí a ver al resto de los grupos, tomar cañas y charlar con la gente. Mola mucho llevar la música en directo a sitios así.