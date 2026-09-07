Aleida Granda encabezará la lista del PSOE para tratar de recuperar la Alcaldía en Langreo: "Iniciamos una nueva etapa con el objetivo de construir un proyecto de futuro"
Su candidatura fue proclamada este lunes de forma oficial al no presentarse ningún otro aspirante
Aleida Granda ha sido proclamada este lunes candidata del PSOE de Langreo a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales. La candidatura se oficializó después de que finalizara el plazo establecido para la presentación de precandidaturas sin que se presentara ningún otro aspirante al proceso de primarias.
"La candidatura de Granda cuenta con el respaldo unánime de la Comisión Ejecutiva de los socialistas langreanos, que el pasado mes de agosto aprobó su propuesta para encabezar la candidatura del PSOE en los próximos comicios municipales", destacó la dirección del PSOE local, que añadió que Aleida Granda, actual jefa de gabinete de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, "cuenta con una amplia trayectoria como militante del Partido Socialista en Langreo".
Trayectoria
A lo largo de su trayectoria orgánica ha ocupado distintos cargos de responsabilidad y actualmente forma parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Langreo y del Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana. "Con su proclamación como candidata, el PSOE de Langreo inicia una nueva etapa en la preparación de las próximas elecciones municipales, con el objetivo de construir un proyecto de futuro para el concejo y ofrecer a los vecinos y una alternativa de gobierno para Langreo. La elección de Aleida Granda supone así el primer paso en la definición del proyecto socialista para las próximas elecciones municipales de 2027", destacó el PSOE local.
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