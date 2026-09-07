Aller, a la cabeza de Asturias en la lucha contra el desempleo: fue el concejo con la mayor bajada del paro en la región en agosto

El desempleo es una de las grandes preocupaciones de la sociedad, y en las Cuencas mineras, que desde hace tres décadas afrontan un interminable periodo de reconversión industrial y económica, no lo es menos. En el último mes, agosto, los concejos mineros sumaron 126 parados más que en julio. Sin embargo, ha habido un brote verde: el concejo de Aller, donde la caída de demandantes de empleo en 31 personas ha supuesto, en valores absolutos, la mayor bajada de todos los municipios de Asturias. A nivel interanual, hoy hay 145 parados más en las Cuencas que hace 12 meses. Sin embargo, la cifra hay que tomarla bajo el contexto de un incremento de población que hacía lustros que no se daba en los valles mineros. Hay más parados, si, pero también más de medio millar de nuevos vecinos.

Agosto

En el mes de agosto, en la comarca del Caudal se contabilizaron 33 parados más que en julio. Si bien en Aller la caída fue notable, con 31 demandantes de empleo menos, en el resto de concejos si se sumaron personas a las listas del paro. En Mieres fueron 45, mientras que Lena (8), Morín (9) y Riosa (2), también incrementaron su tasa de paro entre los meses de julio y agosto.

En el caso del valle del Nalón, el número de parados se incrementó en el último mes en 93 personas, una cifra fundamentada en los 99 nuevos demandantes de empleo registrados por Langreo, que junto a Laviana (2), son los únicos municipios que incrementaron su cifra de parados. En el concejo de Caso, el balance fue neutro, mientras que San Martín del Rey Aurelio redujo sus listas en 5 personas y Sobrescobio en tres.

En el total de los valles mineros, entre julio y agosto se han sumado 126 personas a las listas del paro, una cifra que también se puede ver afectada por la temporalidad de los empleos estivales.

Anual

A nivel interanual, es decir, entre agosto de 25 y este pasado mes, el balance, al menos en los numérico, también es negativo. Las Cuencas suman hoy 145 parados más que hace un año. En la comarca del Caudal se ha reducido el desempleo en 10 personas, pero el conjunto de los concejos del Nalón suman 155 parados más.

Al igual que sucedió el último mes, Aller lidera la caída del paro en las Cuencas en el último año, con 30 personas desempleadas menos. Lena (6), Caso (3) y Sobrescobio (1), son los otros concejos que lograron que hoy haya más gente trabajando que hace un año.

En el otro lado de la balanza se sitúa Langreo, que cerró agosto con 84 parados más que hace un año. San Martín y Laviana también sumaron una importante cifra de demandantes de empleo en el último año: 50 y 25 respectivamente. En los concejos del Caudal, Mieres ha sumado 16 nuevos parados, mientras que Morcín (7) y RIosa (3), también han incrementado sus listas de desempleo. En total, 8.206 personas buscaban trabajo en las Cuencas a final de agosto de este año, por las 8.061 de 2025.

Población

Aunque las matemáticas sean una ciencia exacta, y el número de parados se haya incrementado en el último año, también hay que tener en cuenta un importante detalle: la subida de población en los valles mineros en el último año. La llegada de nuevas familias a las Cuencas es un factor a tener en cuenta a la hora de entender el incremento del paro.

Aunque el paro se haya incrementado en casi centenar y medio de personas, lo cierto es que los valles mineros, según el último censo, sumaron más de 650 habitantes, una tendencia de crecimiento que según los datos que manejan los ayuntamientos, se ha mantenido este año. Algo que según los expertos, explicaría en parte el incremento del paro en las Cuencas.