Los Beteta, gasolina en las venas en el Caudal: de la quesería familiar a los Rallys asturianos

Pocos clanes pueden presumir de convertir una afición en su trabajo. Y es lo que sucedió con la familia Beteta y el mundo de los rallies. Lo que comenzó como un hobby para el cabeza de familia, Isidoro Beteta, ha terminado siendo la vida entera de cuatro de sus cinco hijos, e incluso ya llega a una tercera generación. Javier, Isidoro "Titi", Rodrigo y Pelayo, son unos hermanos que presumen de compartir una buena relación fraternal y de que la afición de su padre también los ha unido más sobre el asfalto asturiano.

Los Beteta son originarios del núcleo morcinego de Les Maces. Como la mayoría de los habitantes de la zona, toda la familia trabajó en el Pozo Monsacro, a caballo entre Morcín y Riosa. A pesar de la dureza de la mina, cuando salía del tajo, Isidoro padre todavía tenía energía para subirse a un coche y competir en rallys. "Él corría desde chaval y yo iba de copiloto, me acuerdo que estaba embaraza de 'Titi', mi segundo hijo, cuando iba en el coche", recuerda Margarita Mier, la matriarca de la familia.

Isidoro Beteta, en un rally a los mandos de un Seat 124. / Cedida a LNE

Si Isidoro Beteta se dejaba la piel en la mina, Margarita Mier lo hacía en la quesería familiar. Fue una de las pioneras en la elabopración artesanal del afuega'l pitu, que comercializaba en su "Quesería Magarita" en Les Maces. "Empecé en casa porque mi marido tenía vacas y como nos sobraba leche, aprendí a hacer quesos", contaba. Y pese a que ya se ha jubilado hace tiempo, Mier todavía sigue al pie del cañón cada año, haciendo demostraciones de elaboración de esta variedad de queso por el por el día de San Antón, en enero, y en septiembre por las fiestas de "La Probe". "Nunca gané ningún certamen, y justo un año que no me presenté, lo ganó mi hijo Javi", recordaba alegremente.

Presente

De ese matrimonio nacieron cinco hijos, y cuatro de ellos siguen ligandos a los rallys. Aunque su paso por el asfalto no empezó en cuatro ruedas, sino en dos. "Como no podíamos correr en coche por la edad, empezamos corriendo en bicis en carretera", señala "Titi". "Ya con el carnet, yo fui el primero en entrar en los rallys. Corrí con varios coches, pero mi favorito fue el Ford Sierra Crossword”, relataba el segundo de los hermanos.

Tras él, sus hermanos también se subieron a los coches. A día de hoy, algunos siguen compitiendo, como Javier y Pelayo Beteta, que van a participar en el Rally de Montaña Central, y que pasa por su lugar de origen, Les Maces. Los hermanos han demostrado durante años su pericia: Javier ganó varios premios y Rodrigo quedó subcampeón del Rally de Asturias el año pasado.

En el caso de "Titi", ya se ha retirado, pero eso no borra de su memoria los buenos momentos: "guardas buenos recuerdos, hay buena gente en los rallys, lo pasas bien y conduces, que al final es lo que te gusta. La adrenalina de la velocidad nos engancha a todos, ese subidón que tienes cuando estás en el tramo...", señala con añoranza, para evidenciar su espíritu competitivo: "cuando conduces, buscas los límites personales y los del coche”.

Rodrigo Beteta, en durante una prueba. / Cedida a LNE

Automóvil

A lo que están ligados todos ellos es al mundo del automóvil. "Titi", Javier y Pelayo, son socios de "Talleres Beteta", negocio ubicado en Mieres. Mientras, Rodrigo también regenta su propio taller en Riosa. "Abrimos el taller en 2015, y sí, hay piques entre nosotros, pero sanos, porque estamos todos los días a las carreras", relata el mayor de los cuatro. Estos hermanos han sabido canalizar el estrés de un taller mecánico, llevándolo a su terreno: cada arreglo lo toman como si se tratase de una etapa de un rally, "en la que tienes que ir rápido, pero seguro".

Pero la saga Beteta aún no se ha terminado. Y que parte de su sangre está impregnada en gasolina lo prueba que hay ya una tercera generación sobre el asfalto, aunque este caso, en el mundo del karting.

Afición

Adriana Beteta es la hija de "Titi", y desde pequeña mamó el mundo del motor con su padre y sus tíos, algo que la llevó a competir en karts. "Empecé en el mundo karting porque desde que nací, siempre estuve entre coches y por los talleres de mi familia. Aunque es verdad que empecé de mayor, con 11 años", contaba la joven piloto.

Adriana Beteta, en una competición de karting. / Cedida a LNE

Para ella, poder compartir la misma afición con su padre es todo un privilegio, y ya está pensando en pasarse a los rallys cuando sea mayor de edad. "Me gustaría competir en esa categoría porque al final, los karts son la cuna de los rallys, para saber trazar y tener una idea de cómo hacer ese tipo de conducción", asegura.

El futuro de Adriana también pinta exitoso como el de toda su familia. A sus 17 años, ya ha logrado barios trofeos, como varios podios en la Copa Social "Circuito de Asturias" en diferentes categorías. Además, también ha conocido al mayor exponente del motor en Asturias, Fernando Alonso. Y es que los Beteta viven la vida quemando rueda.