Caso acogerá el 1 de octubre la celebración del Día Internacional de los Mayores, con asistentes de toda Asturias
Cientos de personas se reunirán en El Campu en una jornada de confraternización organizada por el Principado
El concejo de Caso acogerá el próximo 1 de octubre, jueves, la celebración oficial en Asturias del Día Internacional de los Mayores, una fecha impulsada por la ONU para visibilizar y reconocer los derechos y el papel de este colectivo en la sociedad.
El acto, organizado por el Principado con la colaboración del Ayuntamiento de Caso, prevé reunir a unas 300 personas mayores procedentes de distintos centros sociales del Asturias y de asociaciones vinculadas a la FAMPA (Federación de Asociaciones de Mayores de Asturias), en una jornada de convivencia que incluirá ponencias, debates y actividades culturales.
Reunión en Caso
El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, mantuvo este lunes una reunión con el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández, para ir puliendo los detalles de la organización, que corre a cargo de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
El consistorio cederá el polideportivo municipal “y todo lo que necesite la Dirección General y la Consejería”, subrayó el regidor. Miguel Ángel Fernández se mostró “encantado” de que el Principado haya elegido el concejo para la celebración. “Caso es un concejo en el que hay muchos mayores, entre los que yo me encuentro”, explicó.
Los actos comenzarán a las 10 de la mañana y concluirán con una gran comida a las dos y media de la tarde. La cita persigue un doble objetivo: ser un día festivo para rendir homenaje a las personas mayores y, al mismo tiempo, servir como espacio de reivindicación, concienciando sobre los desafíos que enfrentan y promoviendo sus derechos.
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