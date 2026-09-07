Desbloqueada la ampliación de Fuentes de Invierno, que podrá duplicar su dominio esquiable

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha completado la tramitación ambiental del proyecto de aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de la estación de Fuentes de Invierno, en Aller, con la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la modificación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este paso, apuntan Fuentes del Gobierno regional, "permite avanzar en el proyecto presentado a comienzos de año por el departamento para reforzar la estación, garantizar su viabilidad y acometer nuevas inversiones destinadas a ampliar y modernizar sus instalaciones en un contexto marcado por el cambio climático". En concreto, Fuentes DE Invierno podrá duplicar su dominio esquiable y plantear ya la construcción de varios edificios necesarios, así como su unión con San Isidro, proyectos que sumarían en total más de 20 millones de euros de inversión.

Ha sido la Consejería de Medio Ambiente la encargada de dar el visto bueno a la nueva Declaración de Impacto, que, en palabras del Principado "considera el viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, cumpliendo el conjunto de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento establecidas para proteger el entorno". Eso sí, "las actuaciones deberán prestar especial atención a la conservación de la flora, los hábitats naturales, el suelo, el paisaje y las zonas húmedas, y estarán sometidas a seguimiento tanto durante su ejecución como en los años posteriores".

"El proyecto permitirá optimizar el dominio esquiable de Fuentes de Invierno hasta alcanzar un máximo de 16 kilómetros de pistas balizadas, frente a los 8,7 actuales. También contempla la posible instalación de nuevos telesquíes para descongestionar las zonas de debutantes, mejorar la movilidad dentro de la estación y facilitar la futura conexión con San Isidro", apuntan.

Nieve artificial

La planificación que ahora se desbloquea también incluye la posibilidad de instalar el tan demandado sistema de nieve artificial: "Se permite una balsa e instalar sistemas de producción de nieve para afrontar temporadas con menores precipitaciones y prolongar las condiciones adecuadas para la práctica del esquí. Todas estas actuaciones deberán desarrollarse de acuerdo con las condiciones establecidas en la DIA".

La mejora de los servicios constituye otro de los ejes del proyecto y permitirá dar respuesta a demandas históricas de las personas usuarias. Se contempla la posibilidad de construir una cafetería con aseos en la base intermedia, crear un hangar y talleres para el mantenimiento de maquinaria y remontes y ampliar el edificio de usos múltiples para mejorar la escuela de esquí, las oficinas y el servicio de alquiler de material.

Críticas

Y mientras que en el sector de la nieve y el turismo hay optimismo y alegría por este importante paso, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha criticado la aprobación de la declaración de impacto. "Lamentamos que no se tuviera en cuenta nuestras alegaciones ni la de los vecinos colindantes, contra dicha ampliación, los impactos negativos tanto a nivel ambiental como social, afectando al entorno, a la calidad del espacio público y al patrimonio natural de la zona", aseguraron desde el colectivo.

Los ecologistas señalan que "la ampliación de Fuentes de Invierno plantea un conjunto de impactos y riesgos que no se quieren reconocen, la ampliación de esta estación de esquí comporta enormes transformaciones en la alta montaña, invisibles en la época invernal pero que se revelan con toda su crudeza el resto del año", para agregar que "se aprueba ampliar esta estación de esquí, con el auspicio de los planes de desarrollo para las cuencas mineras, y se hace, una vez más, a costa de urbanizar sin ningún criterio de sostenibilidad un área natural".