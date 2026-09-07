El festival de la Cerveza de Mieres, un éxito "para repetir"
La primera edición del evento, con numeroso público, se cerró con los premios a "Bubela artesá", "Toys Brew" y "Nun pases fame"
La primera edición del festival de la Cerveza de Mieres, organizado por la empresa "La ruta del lúpulo", ha tenido una gran acogida de público. Entre el viernes y el domingo, centenares de personas se acercaron a la calle Indalecio Prieto, en el barrio de La Mayacina, donde se había instalado el evento, no solo para degustar la bebida, sino también para pasar una jornada en familia. Esteban Loureiro, organizador del festival, aseguró la acogida de los mierenses hacen que el festival vaya a tener una segunda edición en el concejo.
A modo de colofón, a última hora del domingo se entregaron los premios de los tres concursos que rodean al evento. El de mejor cerveza artesana se lo llevaron los lucenses "Bubela artesá", que con sus variedades conquistaron al público mierense. Y es que estos premios no los da la organización, sino que los asistentes al festival eran quienes votaban por las cervezas que más les habían gustado, así como también por el vencedor en las otras dos categorías a concurso.
Precisamente la de mejor etiqueta se la llevó otra empresa gallega, "Toys Brew". Una marca que ha bautizado a sus variedades de cervezas con personajes icónicos de dibujos animados, juguetes o emblemáticas películas. Así, "Sloth", "He-Man", Barbie, o los Playmobil forman parte del elenco de etequietas de la marca, que conquistaron al público, especialmente a los más nostálgicos de aquellos años 90.
Y para terminar la nómina de premiados, la mejor foodtruck. En este caso se quedó en Asturias, ya que fue "Nun pases fame", una hamburguesería sobre ruedas, la que recibió más votos del público. Y es que su hamburguesa folixera, o la "¡Si!...Bu...¡Ja!" dejaron un gran regusto en los paladares de los mierenses.
El festival de la cerveza cerraba el domingo tras tres días de actividad, en el que su programación enfocada al público familiar fue un éxito. Mientras los mayores degustaban las cervezas, los pequeños se divertían en los talleres, en los hinchables o en el propio parque Aníbal Vázquez. Una apuesta, el Festival cervecero, que logró convencer al público y cuyos organizadores ya piensan en hacer de Mieres una parada en su ruta del lúpulo.
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