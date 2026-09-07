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La Foz, capital de los quesos asturianos: el certamen de Morcín pondrá a la venta piezas de 41 variedades elaboradas en la región

También se elaborará la "Mayor tosta de quesos artesanos del mundo"

La feria del pasado año.

La feria del pasado año. / David Montañés

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Miguel Ángel Gutiérrez

La Foz (Morcín)

La Foz de Morcín acoge este domingo la XXXVI Feria de los Quesos Artesanos de Asturias, en el marco de la festividad de La Virgen de La Probe. Habrá representación de 41 variedades de queso elaboradas en Asturias, que estarán en exposición y venta. También habrá mercado tradicional.

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Las actividades comenzarán a las 11.00 con pasacalles y recepción de la delegación de Valdesoto, Pueblo Ejemplar en 2025. A continuación será la reunión del jurado del galardón de Quesero Mayor de Asturias. A las 11.30 horas habrá una demostración pública del método de elaboración del queso Casín a cargo de la artesana Marigel Álvarez, de Campo Caso, y del Afuega'l Pitu a cargo de Margarita Mier, de Les Maces.

La procesión y misa en honor de la Virgen de la Probe será a las 12.00. Durante la ceremonia religiosa se realizará una ofrenda a la Virgen de La Probe de todos los quesos asturianos y de los productos típicos de Valdesoto.

Tosta

A las 12.05 comenzará a la elaboración de la "Mayor tosta de quesos artesanos del mundo". Habrá una degustación gratuita. A la misma hora tendrá lugar una demostración de tiro con arco en el polideportivo y a las 12.30 integrantes de la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller ofrecerá una degustación del primer helado de quesu de Afuega'l Pitu.

Más tarde, a las 12.45 llegará el izado de las banderas de Valdesoto y La Foz de Morcín, como anticipo de la puya del ramu, a las 13.00, a cargo de José Manuel Fernández, pregonero de la Regalina. El pregón, el intercambio de presentes entre Valdesoto y La Foz de Morcín y la entrega del premio "Meyor Quesu 2026 d'Asturies" precederán al nombramiento del Quesero Mayor de Asturias.

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A las 14.30 horas se celebrará la comida de hermandad en el salón de actividades múltiples del colegio de La Foz. El reparto del bollo y de la botella de vino será a las 18.00. La tarde contará con la música de DJ Pablo Grand.

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