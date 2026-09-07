Limpieza de los patios, desbroce de los espacios exteriores y las labores de pintura: las obras de verano en los colegios de Langreo para iniciar el curso
La limpieza de canalones, pendiente de culminar el procedimiento de adjudicación del contrato de alquiler de maquinaria elevadora
El Ayuntamiento de Langreo ha realizado a lo largo del verano actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento en los centros educativos del concejo "con el fin de afrontar el nuevo curso escolar en las mejores condiciones posibles", señaló el gobierno local. Entre las actuaciones realizadas se encuentran los trabajos de limpieza de los patios de los colegios, el desbroce de los espacios exteriores y las labores de pintura en el exterior e interior de los centros. Además, "el Consistorio ha reforzado los recursos destinados al mantenimiento con personal dedicado a atender las necesidades de reparación y conservación que se van detectando en los colegios langreanos", indicaron los responsables municipales.
"Estas actuaciones permiten dar respuesta a algunas de las demandas planteadas por los centros de Educación Primaria de Langreo, aunque todavía quedan cuestiones pendientes de abordar. El objetivo es mantener una intervención continuada e ir mejorando progresivamente las instalaciones y espacios educativos en aquellas intervenciones que competen al Consistorio", destacó el gobierno local.
Limpieza de canalones
Entre los trabajos pendientes al inicio del curso escolar se encuentra la "limpieza integral de los canalones de los centros educativos, una intervención que requiere el uso de maquinaria elevadora". El Ayuntamiento expuso que se encuentra a la espera de "culminar el procedimiento de adjudicación del contrato de alquiler de maquinaria elevadora, que permitirá realizar estos trabajos en condiciones adecuadas y con los medios necesarios para acceder a las cubiertas y canalones de los diferentes edificios".
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