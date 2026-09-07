Mieres convoca la Junta de Seguridad para analizar los problemas con los "narcopisos"

Buscar soluciones al problema de los "narcopisos". Ese es el objetivo de la reunión que acogerá el Ayuntamiento de Mieres el próximo jueves. El Alcalde, Manuel Ángel Álvarez, ha anunciado que la Junta Local de Seguridad se reunirá este 10 de septiembre "con el objetivo de analizar la situación de seguridad ciudadana en Mieres, con especial atención a los puntos en los que se haya detectado problemas relacionados con el tráfico de drogas". Con esta reunión, agregaron "el gobierno local pretende disponer de una visión conjunta de la evolución de esta problemática y sus posibles conexiones con la delincuencia organizada".

"Los vecinos y las vecinas de Mieres tienen derecho a vivir en barrios seguros, a disfrutar de sus espacios públicos y a desarrollar su vida cotidiana sin verse sometidos a situaciones de amenaza, intimidación, tráfico de drogas o deterioro de la convivencia. Y eso es lo que queremos abordar en esta Junta Local de Seguridad", señala el regidor. "Nos encontramos ante un problema de consumos, pero lo importante es ir a la raíz del problema: las mafias que trafican con la droga, los traficantes de la muerte, las personas que se hacen millonarias destrozando la vida de la gente. Queremos analizar las medidas que se pueden adoptar en este sentido", agregó.

Un vehículo de la Policía Local delante de la cabecera de una manifestación en Mieres contra la droga. / A. Velasco

En esta Junta de Seguridad participará, además de la Corporación mierense, la Delegación del Gobierno y los responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Además, han sido invitados la Agrupación Vecinal de Mieres, las dos asociaciones de comerciantes del concejo, así como también la asociación de Vecinos de Oñón, que es donde ahora se concentra el mayor problema relacionado con las drogas.

"Mieres es uno de los municipios más seguros de Asturias, somos conscientes de que se trata de fenómenos aislados, pero eso no niega que hay que evaluar los dispositivos policiales existentes y estudiar si es necesario reforzarlos o adaptarlos", apunta el gobierno local. En este sentido, agregan que "estamos satisfechos con los niveles de coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local, que dan buenos resultados y permiten que el concejo sea uno de los más seguros y tranquilos de Asturias. Hay que seguir trabajando en esa dirección".

Protestas

Los que mantendrán las movilizaciones mientras no obtengan una solución a sus problemas son los vecinos de la Avenida de Sama. A través de un cartel informativo explican que ya "por Ley no podemos hacer más manifestaciones, hemos decidido seguir adelante de forma pacífica y dentro de la legalidad".

Así, anuncian concentraciones pacíficas delante del "narcopiso" ubicado a escasos metros del emblemático barrio de Requejo. Serán todos los martes de 11:00 a 12:00 horas. "Queremos un barrio tranquilo y seguro", remarcan en su comunicación, en la que piden "la máxima colaboración y apoyo de todos los mierenses, vecinos, comerciantes y asociaciones, y de todas aquellas personas que quieran sumarse a esta reivindicación".