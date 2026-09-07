Mieres destina 120.000 euros a subvencionar la labor de entidades vecinales del concejo: "Su papel es fundamental"

La concejalía de Participación Ciudadana de Mieres ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades vecinales del concejo, con un importe global de 120.000 euros y el "objetivo apoyar y promover el movimiento asociativo, colaborando con las entidades vecinales tanto en sus gastos de funcionamiento como en la organización de actividades y puesta en marcha de proyectos y programas". La convocatoria se hizo pública este lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).

Las entidades interesadas en optar a estas ayudas tienen que presentar la solicitud entre el 9 y el 30 de septiembre. Toda la información de la convocatoria (plazos, bases, solicitud…) se puede consultar en el siguiente enlace en la web municipal.

Papel "fundamental"

La edil de Participación Ciudadana, Marta Jiménez, expuso que "el papel del movimiento asociativo es fundamental en todos los ámbitos y por eso impulsamos estas ayudas, para apoyar la importante labor que realizan en los pueblos y barrios del concejo". La concejala destacó que esta convocatoria se suma a otras que también convoca el Ayuntamiento (deportivas, sociales, culturales…) "que permiten seguir apoyando el tejido social tanto en su funcionamiento diario como en el desarrollo de actividad".