Roberto Ardura se convierte en candidato oficial del PSOE a la alcaldía de Mieres: "Espero contar con las aportaciones de todos los vecinos para hacer un concejo mejor"

A las 12 de la mañana de hoy, 7 de septiembre, ha finalizado el plazo establecido para la presentación de precandidaturas, siendo la de Roberto Ardura la única presentada, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Es, desde ahora, el candidato del PSOE a la alcaldía de Mieres para las elecciones de mayo de 2027. La de Roberto Ardura ha sido la única precandidatura presentada por lo que, de acuerdo con el procedimiento establecido, termina el proceso de primarias de la agrupación.

Roberto Ardura, en unas primeras declaraciones a este diario, aseguró que ha dado el paso a liderar la candidatura del PSOE por su amor al concejo de Mieres: "Siento un gran orgullo de pertenencia, y creo que se pueden hacer cosas muy buenas para el bien del municipio, y cuando haces las cosas de corazón, nadie te puede reprochar nada. Espero contar las aportaciones de todos los mierenses para hacer un concejo mejor".

La Comisión Ejecutiva local del partido, encabezada por Alejandro Fernández, respalda de forma unánime la candidatura de Ardura para encabezar el proyecto socialista de cara a las próximas elecciones. "Desde la Comisión Ejecutiva local, queremos poner en valor el paso adelante dado por Roberto Ardura y agradecer su disposición para asumir esta responsabilidad y contribuir a construir el futuro de Mieres", aseguró el secretario general.

Vínculo

Desde la Ejecutiva destacan que Roberto Ardura, que se ha presentado como independiente, es "una persona profundamente vinculada a Mieres, con una amplia trayectoria en distintos ámbitos de la vida social del municipio". Este comerciante de 66 años fue presidente del Caudal Deportivo durante una década, y actualmente preside la Asociación de Comerciantes "Ye Mieres", desde donde desarrolla una importante labor en defensa del comercio local y de la actividad económica y social del concejo. "Su trayectoria demuestra un conocimiento amplio y directo de Mieres, de sus barrios y sus pueblos, de su tejido asociativo, deportivo y comercial y sobre todo de las necesidades y preocupaciones de los vecinos y vecinas del concejo", apunta Alejandro Fernández.

"Con esta candidatura, el PSOE de Mieres refuerza su objetivo de construir un proyecto sólido para Mieres, situando en el centro la participación y el diálogo con la ciudadanía, con el objetivo de que las necesidades de los vecinos y vecinas del concejo, la defensa de los servicios públicos, el empleo, la actividad económica y la mejora de nuestros barrios y pueblos vuelvan a estar en el centro de la acción política", agregaron los socialistas mierenses, para agregar que "la candidatura de Roberto Ardura representa en este sentido un paso adelante para sumar, escuchar y recuperar la confianza de la ciudadanía".

Apoyo

El líder del PSOE en Mieres quiso respaldar a su candidato a una Alcaldía que les es ajena desde 2011: "Desde la Comisión Ejecutiva Local trasladamos todo nuestro apoyo a Roberto, convencidos de que su más que reconocida experiencia, su saber hacer y, sobre todo, su amor por Mieres, representan el impulso que el concejo necesita". "Queremos animar a todos los militantes y a todos y todas los vecinos y vecinas a participar activamente en esta nueva etapa, para construir entre todos el proyecto de futuro que Mieres merece" finalizó.