Víctor Manuel convierte su concierto en Mieres en un homenaje a la minería

Mañana, Día de Asturias, será también el día de Víctor Manuel. Todos los 8 de septiembre lo son un poco por la asturianía que atesora y transmite la obra del cantautor, pero en este 2026 lo será un poco más. El músico ha aprovechado la festividad de Covadonga para estrenar en todas las plataformas digitales su nueva versión de "Asturias", el himno oficioso de la región que compuso en los años setenta a partir del poema de Pedro Garfias. La nueva versión, cantada junto al Coro Minero de Turón es, además, el primer adelanto del nuevo disco en directo que lanzará a finales de año y que reproduce el concierto que ofreció el pasado 19 de junio en el Pozu Barreo de su Mieres natal.

Pero el proyecto no se acaba ahí. También mañana ese mismo directo se podrá ver en directo en la emisión especial que la TPA ha preparado con motivo de lo Día de Asturias. A partir de las 22.30 horas emitirán lo que se grabó en las fiestas de San Xuan, en un recital único que supuso el primer regreso en solitario a casa de Víctor Manuel en los últimos 35 años.

Ese es el mismo material que irá alimentando a lo largo de los próximos meses las plataformas digitales con sucesivos singles, el primero este "Asturias" que se podrá escuchar a partir de las 0.00 horas del martes, es decir, esta misma noche.

Todas esas canciones tendrán un formato físico a final de año, pero no será un disco al uso. La oficina del cantante ha confirmado que Víctor Manuel convertirá este disco en directo grabado en Mieres en un gran homenaje a la minería. De momento se está trabajando con el archivo de Hunosa y con otros fondos documentales, y aunque no se ha seleccionado todo el material sí se ha avanzado en el proyecto: el disco saldrá a la venta en un formato de libro-disco, dedicado a la Asturias minera, con una importante selección de fotografías históricas y con textos del propio Víctor Manuel con su visión de la región y de su industria.

Nueva gira

El lanzamiento este 8 de septiembre de la nueva versión de "Asturias", en directo y con el Coro Minero de Turón, no solo adelante el nuevo libro-disco. El estreno marca también el hito de la nueva temporada de la gira de "Solo a solas conmigo". Después de un paréntesis estival, el cantante vuelve a la carretera, con una actuación en el Palacio de Congresos de Granada el 26 de septiembre a la que seguirán las fechas de Bilbao, Pamplona o Tarragona. Pero en esta primera tanda de conciertos la fecha más destacada será la del 29 de noviembre, cuando Victor Manuel llegará al Movistar Arena en Madrid, en un recital en el que espera contar con algunas colaboraciones especiales.

Aunque la gira actual sigue vinculada a su último trabajo, "Solo a solas conmigo", que fue también el que presentó en Mieres en su concierto durante San Xuan, su actuación en el Pozu Barreo ha marcado de alguna forma este nuevo tramo de la gira.

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La impronta asturiana y la nueva versión del "Asturias" con el Coro Minero de Turón han dado a este último tramo de su tour de 2026 un nuevo carácter, que se verá todavía más reforzado cuando se publique a finales de año el nuevo libro-disco de temática minera con el directo en el Pozu Barreo.