Aller honra a su patrona: la virgen de Miravalles congregó a numerosos fieles y "revalidó" su título de alcaldesa perpetua del concejo

La amenaza de lluvia (materializada por la tarde) no desanimó a los numerosos romeros que se acercaron este martes a arropar a la virgen de Miravalles, patrona del concejo y considerada "alcaldesa perpetua" de Aller. En la pequeña ermita del núcleo de Soto y en su entorno, los fieles asistieron a las celebraciones litúrgicas y tampoco se perdieron la romería y las actividades lúdicas ligadas al festejo.

La jornada arrancó a las diez de la mañana con el "chupinazu" y un pasacalles protagonizado por la banda "Xurbeo". A las once tuvo lugar la procesión desde la cripta al santuario, y al mediodía, la misa con procesión y puya'l ramu.

Asistentes a la fiesta. / .

"La previsión meteorológica no era muy buena, pero el tiempo nos ha respetado durante toda la mañana. Estamos satisfechos porque ha venido mucha gente. La virgen tiene mucho tirón entre los alleranos y la gente que viene de fuera", expuso Constantino González "Cos", presidente de la sociedad de festejos Nuestra Señora de Miravalles desde hace una década y directivo durante más de treinta. Si la virgen de Miravalles es alcaldesa perpetua de Aller, "yo voy casi ya para directivo perpetuo", señaló González con humor. "Entré con 15 años y tengo 46", detalló.

Romeros en el prau. / .

Tras las misas y la procesión de la mañana comenzó la sesión vermú amenizada por David Payares, cuando las primeras gotas comenzaban a caer. Los romeros recuperaron fuerzas con la comida de confraternización, antes de una nueva misa rezada y la procesión del santuario a la cripta para devolver a la virgen de Miravalles a su morada habitual. El cierre a la jornada festiva estaba previsto con la última verbena, a cargo del grupo "Ideas" y AsturDJ. También hubo un sorteo de 1.000 euros.

Fin de fiesta con "Tekilazo"

Los festejos en honor de la virgen de Miravalles tendrá un fin de fiesta por todo lo alto el día 11 de septiembre, para esa jornada está programada la actuación del grupo "Tekila", que comenzará a las 23.00 horas. También actuará Astur DJ. Se rematará la noche con el sorteo de los últimos 1.000 euros.