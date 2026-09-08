El Colegio Rural Agrupado Alto Nalón vuelve a su casa de Rioseco: el curso se iniciará en la escuela, tras dos años de obras

El CRA (Colegio Rural Agrupado) Alto Nalón en Sobrescobio "vuelve a casa" este nuevo curso. Tras dos años fuera del aulario del centro, impartiendo clases en el Centro Cultural Vicente Álvarez, a partir de este miércoles los 35 niños que están matriculados en el colegio de Rioseco volverán a recibir sus lecciones en la escuela de la localidad, que ha sufrido un lavado de cara total.

El alcalde coyán, Marcelino Martínez, explicaba este lunes que la escuela "ya está lista para poder recibir a los alumnos, a los nenos del concejo". El aulario de Rioseco se integra en el CRA Alto Nalón, que cuenta también con colegios en El Condao y Villoria (ambos en el concejo de Laviana). Estaba previsto que la mudanza de la escuela durase inicialmente un solo curso, pero finalmente, las obras que se fueron llevando a cabo fueron ampliándose, y acabaron siendo dos.

Una de las nuevas aulas. / Cedida a LNE

"Tenemos que hacer un agradecimiento a los profesores del CRA, que están llevando a cabo estos días el cambio, para empezar el miércoles las clases con normalidad", señaló el Alcalde, que enumeró parte de los trabajos que se llevaron a cabo en el colegio. "Se renovaron los dos aularios principales. Además, las viviendas de los maestros, en el primer piso, ahora pasan a integrarse en la escuela. En ese espacio habrá aulas de desdoblamiento, porque con 35 alumnos, eran necesarias. También sala de reuniones, se han mejorado las escaleras y se ha instalado ascensor".

También se va a poner en marcha comedor -ahora los niños lo comparten con los pequeños de la escuela de 0 a 3 años, en otras instalaciones-. "En el comedor falta el equipamiento", señaló Marcelino Martínez, "que estará listo en breve. Esperamos que sea cuestión de unas semanas".

Recuperación del centro cultural

Al mismo tiempo que se recupera la escuela, el Ayuntamiento volverá a disponer a tiempo completo del centro cultural Vicente Álvarez, donde se dio clase estos dos últimos cursos. "Es un espacio muy importante para el concejo, nuestro gran centro de reunión y de celebraciones", apuntó el regidor de Sobrescobio. "A partir de ahora, tras estos dos años, hay que volver a darle contenidos y actividad al centro", afirmó el Alcalde.