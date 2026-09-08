Un convento pasionista a mediados del siglo XX

La Congregación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, cuyos miembros son conocidos como pasionistas, fue fundada en 1720 por San Pablo de la Cruz en un pueblo de Italia. Quienes la integran son también sacerdotes, lo que quiere decir que se pueden encargar de llevar parroquias como cualquier cura; sin embargo, según su regla, se dedican "a la perfección de su estado mediante la pobreza, la oración y el desprendimiento del mundo" y su objetivo es predicar e instruir "para apartar a los hombres de la maldad y llevarlos a la perfección cristiana". De modo que nunca se han interesado por la enseñanza salvo en sus propios seminarios, uno de los cuáles se mantuvo abierto en Mieres gran parte del siglo XX.

Los primeros pasionistas llegaron a esta villa el 3 de enero de 1907 protegidos por dos mujeres de la nobleza local, la condesa de Mieres y la marquesa de Camposagrado, que les ofrecieron una casa del barrio de La Villa para que se instalasen mientras encontraban el lugar ideal en que asentar definitivamente su comunidad; aunque, como la caridad no está reñida con los negocios, la marquesa aprovechó para venderles un terreno, correspondiente a cuatro días de bueyes -a mil duros por día-, que entonces estaba en una zona tranquila.

Por su parte, el obispo Francisco Javier Baztán puso bajo su responsabilidad la capilla de la Virgen del Carmen, copatrona de Mieres junto a San Juan Bautista. Ya saben que en ese tiempo la población aún se partía en dos núcleos: por un lado, el barrio de La Villa, y por otro, Oñón, Requejo y La Pasera. De manera que ellos asumieron la responsabilidad de la primera de estas zonas, y una vez superadas las dificultades burocráticas se hicieron cargo de la misma el 13 de febrero de aquel 1907.

Sin perder tiempo, el 29 de agosto ya se puso la primera piedra de lo que habría de ser su convento-seminario, en una ceremonia donde actuaron como padrinos dos descendientes de sus familias protectoras: el marqués de Casariego y vizconde de Tapia, don Alejandro Travesedo, quien estaba casado con una hija del VIII marqués de Camposagrado, y la condesa de Benahavís, doña Marta Guilhou, hija de los condes de Mieres.

La obra tuvo que superar dificultades técnicas y económicas y hubo que pararla varias veces por problemas con el contratista; finalmente, el 23 de mayo de 1909, los cinco padres y seis hermanos que formaban la comunidad ya pudieron habitar el convento, aunque la iglesia, en la que trabajaron carpinteros de la misma orden, no celebró su primer culto hasta el 11 de noviembre de 1910.

La historia de hoy vista por Alfonso Zapico. / Alfonso Zapico

Ya les he contado en otra ocasión algunos detalles de esta construcción y el problema legal que se pudo superar gracias a la intervención del ministro de la Gobernación, porque los pasionistas no habían solicitado a tiempo su inscripción oficial en el registro de comunidades religiosas. Hoy quiero detallarles como era la vida en el seminario que mantuvieron aquí durante décadas iniciando su andadura el día 17 de aquel mismo mes con la llegada de nueve estudiantes, que con el tiempo pudieron ser cincuenta, la mayor parte castellanos o leoneses.

Lo hago a partir de la información de un ejemplar extraordinario de la revista "El Pasionario" editado en 1957 para celebrar las Bodas de Oro de la implantación de la orden en Mieres que conserva en su archivo familiar mi amigo Amador Fernández.

Se trataba de apartarse "del concurso de los hombres y estrépito del mundo, y dedicarse solamente al bien de su espíritu con oraciones, ayunos y otros piadosos ejercicios, con que se inflamen más y más en el amor divino y se robustezcan en las virtudes cristianas, se preparen mejor y se hagan más aptos para recoger los copiosos frutos de la divina palabra que ellos sembraren".

Para cumplir con esta norma, la jornada comenzaba a las dos de la madrugada, coincidiendo muchas noches con el primer canto del gallo, los jóvenes se reunían en la sillería del coro y a una orden del padre rector se ponían de pie ante sus atriles para pasar aproximadamente una hora cantando los maitines. Después volvían a sus celdas hasta que a las seis y media de la mañana el fraile semanero hacía sonar la campana de la observancia y el silencio se rompía "por el murmullo de los grifos sobre la porcelana de los lavabos o el golpe de la disciplina sobre la carne amartelada de las imágenes de Cristo".

Las disciplinas son unos pequeños látigos de cáñamo que históricamente han usado algunas comunidades cristianas para la autoflagelación en prácticas de penitencia corporal y los cilicios son fajas de cerda o metal con pequeñas puntas que se sujetan en torno al cuerpo o los muslos para mortificarse.

Modernización

Los pasionistas dejaron estas prácticas tras la modernización de la Iglesia que impulsó el Concilio Vaticano II, pero en la década de 1950 aún eran habituales, como vemos por este comentario que hizo en este ejemplar de "El Pasionario" el padre Agustín López de La Lama, quien luego sería obispo de Corocoro en Bolivia: "La terminación de la iglesia presentaba sus problemas técnicos y sus problemas de dinero. Unos y otros se resolvieron con tenacidad y un poco también -creo yo- con golpes de disciplina y duro cosquilleo del cilicio".

Otras penitencias consistían en "decir la culpa" con una cruz sobre los hombros, postrarse en tierra a la salida del refectorio, encomendarse públicamente a las oraciones de los otros frailes y comer en tierra, tres o cuatro veces al año.

Concluidas las horas de prima y tercia se cerraban las ventanas, se apagaban las luces y comenzaba una larga misa celebrada por el padre superior que incluía treinta y cinco minutos de recogimiento tras la comunión. Después, cada uno se dirigía a la huerta o a otros quehaceres como coser, limpiar, estudiar o cocinar, hasta el mediodía, haciendo otra parada a media mañana para un cuarto de hora de lectura espiritual.

En las comidas volvía a reunirse toda la comunidad en el refectorio, preparado con mesas colectivas, los platos eran frugales y, aun así, los miércoles, viernes y sábados se guardaba ayuno y abstinencia. El menaje eran piezas de madera o metal, con jarras de agua de cristal o barro y pequeñas botellas de vino. Se comía en completo silencio mientras uno de los frailes, siguiendo el turno, leía algún libro piadoso.

El momento de distensión llegaba cada día con la llamada "recreación en común" donde todos charlaban y compartían impresiones durante tres cuartos de hora, evitando siempre las disputas o las riñas. Inmediatamente después, cada uno se iba a su celda para descansar durante una hora. Por la tarde había sexta y nona, y un paseo por las huertas interiores que debía hacerse en soledad y silencio; también, vísperas en el coro que duraban un cuarto de hora y luego lectura espiritual, completas y cena.

El día se cerraba con el rezo del rosario y a las diez menos cuarto, ya estaban todos en sus celdas, amuebladas solo con dos o tres sillas, una mesa sobre la que se colocaba un crucifijo y una estampa de la Virgen Dolorosa, y una cama con colchón de paja. Además de los rezos habituales, cada jueves, viernes y domingo los estudiantes del seminario tenían que participar en un viacrucis.

Dos cofradías

En el convento se fundaron dos cofradías. La más antigua fue la Cofradía de La Pasión que en aquellos cincuenta años ya había registrado 4.000 cofrades. La segunda, mucho más moderna, la organizaron en 1954 los "caballeros excautivos por Dios y por España" con el nombre de Cofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de La Merced.

El convento y el seminario permanecieron cerrados desde la revolución de octubre de 1934 hasta 1938, porque las celdas de los novicios se habilitaron como prisión, primero bajo el control de los mineros insurrectos, luego de las autoridades republicanas y finalmente de las tropas franquistas.

Actualmente, se reparten por todo el mundo alrededor de mil novecientos pasionistas y cerca de trescientas monjas de la Congregación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. La comunidad de Mieres formada por cinco religiosos pertenece a la llamada Provincia del Sagrado Corazón que engloba a España y a doce países de Sudamérica donde unos trescientos se reparten entre 47 localidades.