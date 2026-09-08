Inicio de curso convulso en Mieres: las familias de los alumnos del colegio Teodoro Cuesta convocan una concentración contra la destitución de su director

Inicio de curso convulso en el colegio Teodoro Cuesta tras el cese por parte de la Consejería de Educación del que ha sido su director durante la última década. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del centro mierense ha convocado para este miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, una concentración de protesta para mostrar su apoyo a Juan Miguel Molinero y pedir su readmisión en el cargo de director.

La Ampa explicó que el cese, notificado a pocos días del inicio del curso, se produjo tras un procedimiento sancionador derivado de la última huelga docente, después de que el director utilizara las redes sociales del colegio para mostrar el malestar del claustro con el acuerdo alcanzado por los sindicatos y el Principado para poner fin al conflicto. Una publicación que al día siguiente fue rectificada, señalaron las familias. La Ampa, que también ha iniciado una recogida de firmas, entiende que el cese es una medida "desproporcionada".

En sus redes sociales, la Ampa expuso que "queremos mostrar nuestro apoyo a Juan y manifestar nuestro desacuerdo ante su destitución. Vamos a hacerlo vistiendo de negro, guardando silencio como señal de protesta para romper en un aplauso final, como muestra de apoyo a Juan y su dedicación a este colegio y a todos nosotros, niños y familias". La protesta está convocada a las nueve de la mañana.

También esgrimió la asociación que "no vamos a realizar valoraciones sobre la sanción ni sus consecuencias, pero sí queremos dejar muy claro que estamos a su lado. Este colegio es una institución completa e infinitamente mejor desde la llegada de este equipo directivo, con Juan a la cabeza. El Teodoro Cuesta salió de la más absoluta oscuridad aumentando considerablemente su alumnado, la implicación de las familias, la mejora de barreras arquitectónicas, su imagen, su calidad y sus servicios".

Aumento de matrícula

Contactada por este diario, la Ampa insistió en que "no vamos a entrar en temas judiciales ni legales", si bien entiende que es castigo es "desproporcionado". "Queremos reconocer la labor que ha hecho por este colegio en la mejora de las instalaciones y en su trato con los alumnos en todos estos años. En sus diez años como director el colegio pasó de tener 80 alumnos a 160 el curso pasado. Queremos llevar una pancarta para decir que estamos con él y que lo queremos de vuelta. También haremos una recogida de firmas. Hemos tenido conocimiento de que el profesorado también está recogiendo firmas".