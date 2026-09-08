Langreo celebra en paz a su patrona y pide a la Virgen del Carbayu que acabe con la burocracia

La burocracia que en el último mes ha generado tanto ruido alrededor de las fiestas de Nuestra Señora de El Carbayu, patrona de Langreo, sirvió paradójicamente el día grande de la celebración, este 8 de septiembre, para acercar posturas entre los que hace unos días eran pareceres irreconciliables. Tanto el presidente de la Sociedad de Festejos de El Carbayu, Julio González, como el alcalde de Langreo, Roberto García, aprovecharon sus discursos en la plaza de la ermita para denunciar las trabas que supone el papeleo y los trámites, ya sea para organizar unas fiestas patronales o para sacar adelante un proyecto urbanístico.

Por la izquierda, Julio González, Marino Díaz, Ramón Secades y Roberto García, juntan sus manos en símbolo de unión en las fiestas de El Carbayu / D. O.

La polémica surgió cuando el Ayuntamiento exigió a la Sociedad de Festejos un plano topográfico a escala de El Carbayu para poder instalar la carpa de la fiesta. La organización dijo que no lo haría y el Ayuntamiento no concedió la licencia para la celebración hasta el pasado viernes. “O se acaba la burocracia o se acaban las fiestas”, sentenció Julio González. El presidente de Festejos de El Carbayu explicó que para dos días de celebraciones “tenemos un tocho de plan de autoprotección de 250 páginas, no quiero pensar lo que tendrán que presentar para conseguir las licencias del Descenso del Sella”.

El Alcalde coincidió con la apreciación de González. Roberto García señaló que desde el Ayuntamiento de Langreo son “plenamente conscientes” de las dificultades burocráticas, las que conlleva la organización de una fiesta “pero también las que tenemos nosotros con el Principado para sacar adelante proyectos como la plataforma logística socionanitaria en los terrenos de Nitrastur”. “La burocracia cada vez es más lenta y más pesada y nos causa muchos problemas a todos”, reconoció el regidor, que aun así subrayó que “lo bueno es que si arrimamos todos el hombro somos capaces de superarla y llegar a buenos resultados”. García insistió en que las fiestas de El Carbayu “nunca han corrido peligro”. “Lo único que hubo fue una discrepancia por la colocación de la carpa”, explicó. El alcalde quiso agradecer “las palabras de unidad” pronunciadas minutos antes en su discurso por Julio González. “Bastantes problemas tenemos ya, así que disfrutemos de la fiesta”, concluyó el regidor.

La Virgen del Carbayu ante su santuario / D. O.

González también quiso alejar cualquier sombra de polémica. Ya hubo bastante en las últimas semanas con amenazas de no organizar la fiesta. El presidente de la Sociedad de Festejos hizo un llamamiento a la celebración de la fiesta de la patrona de Langreo. Eso sí, insistió en que “debemos pararnos todos a pensar porque a este ritmo de exigencia, las tramitaciones burocráticas ahogan la fiesta”. “Si seguimos así vamos a acabar con todas nuestras tradiciones”, aseguró. Se zanjaba así, al menos de cara al público, una polémica que comenzó hace justo un año, el 8 de septiembre de 2025, cuando Julio González arremetió desde el escenario contra el Ayuntamiento de Langreo y denunció el poco apoyo que prestaba a la fiesta. Al Alcalde, a su lado, no le sentaron nada bien aquellas palabras. También entró en juego entonces el cura rector del santuario, Luis Fernández, que achacó a la celebración algunos desperfectos ocasionados en la ermita. Un año después todos estuvieron más comedidos, aunque el párroco insistió en algo que ya había dicho el año pasado, en que la juventud está desorientada y en que El Carbayu debe ser centro de celebración religiosa más que de folixa pagana. Una fiesta con un gran componente religioso como la de El Carbayu está llena de simbolismo y de eso sabe mucho el alcalde, que fue cura antes que regidor. En su solapa lucía este martes un pin con el símbolo con que clasificaban a los españoles en el campo de concentración de Mauthausen, un grito silencioso contra el triunfo de la ultraderecha neonazi de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones del estado alemán de Sajonia-Anhalt.

Marino Díaz, "Langreano de honor 2026" se dirige al público en las fiestas de El Carbayu en presencia de Julio González, Ramón Secades y Roberto García / D. O.

Langreano de honor y pregonero

De todos modos, tanto el Alcalde como el presidente de la comisión de fiestas quisieron dar protagonismo “Langreano de honor 2026”, el maestro y músico Marino Díaz, y al pregonero del año, Ramón Secades, presidente durante décadas del equipo de fútbol del San Esteban de Ciaño e impulsor del deporte base en el concejo.

Los dos agradecieron enormemente el reconocimiento. El regidor bromeó antes asegurando que “Marino (Díaz) está enfadado porque quería subir a El Carbayu andando y no le dejaron”. Hacía así referencia a la costumbre del Langreano de honor, que iba andando desde Oviedo a Sama para impartir clases de música. Lo hizo hasta cumplidos los 90 años.

Marino Díaz

Díaz, que en noviembre cumplirá 100 años, dedicó toda su vida a la música. Aunque es natural de Valdesoto (Siero) se trasladó a vivir a Pando (Langreo) cuando tenía cinco años. Allí descubrió su gran pasión. En Langreo, fue el fundador de la Rondalla Felguerina y de la Agrupación Musical La Salle, el germen de la actual Orquesta Langreana de Plectro. En el antiguo colegio de La Salle, frente al parque Dolores F. Duro, y donde ahora hay ubicado un monolito en su honor, Díaz daba clase de música de forma gratuita a cuantos langreanos se acercaban. Por sus manos pasaron muchos de los componentes de los grupos de música moderna de finales de los sesenta y los setenta como por ejemplo “Los Juvacho”, “Gardí”, “Los Tharisman” o “Los Stukas”.

Asistentes a la fiesta de El Carbayu / D. O.

El homenajeado aseguró este martes que “hay muchos langreanos que merecen más que yo este reconocimiento, pero me ha tocado a mí como a otros les toca la lotería”. El Langreano de Honor quiso recordar a Ángel Curto Barrón, quien fuera director de la Banda de Música de Langreo y el Coro "Santiaguín", “y del que aprendí todo lo que sé de música y sin sus enseñanzas no estaría aquí”. Díaz viajó a su época de director de la orquesta de plectro para “con la que llevamos el nombre de Langreo a toda la península y a lugares como Nueva York o Washington”.

Ramón Secades

El diploma de Langreano de Honor lo recogió el año pasado Ramón Secades y ese reconocimiento lo convirtió este año en pregonero. “¿Quién me iba a decir a mí cuando venía de guaje con mis padres a El Carbayu, que algún día sería yo quien os diese la bienvenida a esta fiesta?”, comenzó visiblemente nervioso y emocionado. “La verdad”, añadió, “es que preferiría estar en un campo de fútbol, donde siempre hay algo que hacer”: “Ser protagonista no encaja con mi forma de ser”, añadió. Secades dedicó 60 años de su vida al San Esteban de Ciaño, “desde que jugaba en un campo de tierra, luego de arena y ahora, por fin, sintético”. Pero él solo es “la cabeza visible de un grupo de personas que lucharon por el fútbol base”. Mencionó, cómo no, a su esposa Marisol, encargada de lavar en su propia casa las equipaciones de los chavales. “Todos saben que todo fue gracias a ella”, aseguró”.

Procesión de la Virgen de El Carbayu, patrona de Langreo / D. O.

La Virgen del Carbayu logró este año apaciguar los ánimos y que los tres poderes, Iglesia, Ayuntamiento y Sociedad de Festejos, se olvidasen por un día de las rencillas. Lo que no logró fue parar la lluvia aunque sí retrasarla y permitir que se celebrase la procesión alrededor del santuario, eso sí más ágil que otros años, como pidió el cura, para evitar que una posible tormenta dañase la imagen. La lluvia sín que interfirió en la posterior comida y celebración.

Mejor que en Covadonga

No hubo tormenta, al menos dialéctica, y los langreanos disfrutaron de su patrona en paz y armonía, la de la banda de música, la de la banda de gaitas, la del coro “Maestro Lozano”. Como resumía Francisco Suárez Rozada, de Sama, “langreano de pura cepa”, “es la fiesta de nuestra patrona y como langreanos tenemos que venir a celebrarlo todos los años”. Los hacen los langreanos y los allegados. Teresa Fonseca es de Ribadesella pero vivió muchos años en Langreo. Desde hace años acude a la celebración. “Tengo más cerca Covadonga pero este día me gusta venir aquí”, decía sentada en el murete que rodea el santuario. Ella, como el presidente, Adrián Barbón, optó por una pequeña localidad rural antes que por Covadonga.

Ahora queda ponerse a trabajar para el año que viene y "rezar" para que las administraciones no pidan tantos papeles o al menos lo hagan con el tiempo suficiente.