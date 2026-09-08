Una nueva avería en los camiones de recogida provoca la acumulación de basura junto a los contenedores de Langreo, denuncia Vox
La edil Ainara García culpó de esta situación a la "falta de previsión, medios y gestión" del gobierno municipal
El grupo municipal de Vox ha denunciado "los problemas con la acumulación de basura" en Langreo, que "se repiten una y otra vez". La edil Ainara García culpó de esta situación a la "falta de previsión, medios y gestión" del gobierno municipal. "Es una auténtica vergüenza el estado en el que tienen Langreo. Lo peor es que ya no estamos ante algo excepcional. Cada dos por tres volvemos a encontrarnos contenedores desbordados, basura en las aceras y vecinos pagando las consecuencias", aseguró.
En mayo el servicio de recogida de basura ya se vio alterado por sendas averías en los dos camiones de carga lateral del Ayuntamiento (que elevan mecánicamente los contenedores para volcar su carga) lo que provocó que, durante unos días, hubiera que volver al método antiguo, con los operarios recogiendo manualmente las bolsas para depositarlas en vehículos de carga trasera para vaciar así, parcialmente, los contenedores.
La edil langreana denunció que la basura vuelve a acumularse en los las inmediaciones de los contenedores y criticó que "la reiteración de estas situaciones evidencia la falta de medios para garantizar con normalidad un servicio básico cuando se produce alguna incidencia". "Una avería puede ocurrir. Lo que no es admisible es que una avería vuelva a poner patas arriba la recogida de basura de Langreo. Cuando sucede una vez puede ser una incidencia. Cuando se repite, es falta de previsión, falta de medios y falta de gestión", destacó.
Tasas
García rechazó que los vecinos tengan que "acostumbrarse a estas situaciones". "Los langreanos pagan impuestos y tasas para que los servicios públicos funcionen, no para vivir rodeados de basura cada vez que surge un problema. Recoger ahora los residuos acumulados no es suficiente si dentro de unas semanas volvemos a estar igual", señaló.
La edil de Vox exigió al gobierno municipal que "adopte las medidas necesarias" para garantizar la continuidad del servicio: "Langreo necesita una recogida de basura que funcione todos los días, no una sucesión de parches cada vez que surge un problema. Ya está bien de convertir la dejadez en normalidad".
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