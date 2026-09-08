El salón de actos del Ateneo de Turón llevará el nombre de Dolores Valdés desde este domingo: "Fue símbolo de lucha y feminismo"

El salón de actos del Ateneo de Turón llevará a partir de este domingo el nombre de Dolores Valdés, vecina de Mieres y "símbolo de lucha y feminismo en unos años en los que su activismo era sinónimo de represión y sufrimiento", destacó el gobierno local. Será este 13 de septiembre cuando se descubra una placa conmemorativa que homenajeará a Valdés en un "lugar emblemático, el Ateneo de Turón, donde se recordará siempre su compromiso con la libertad, la justicia y los derechos de las mujeres".

El acto se enmarca en la programación de las fiestas del Cristo de Turón. Será, expusieron los responsables municipales, "un acto sencillo y emotivo en un Valle que fue escenario de una conferencia feminista de Dolores Valdés en 1927, defendiendo el sufragio universal y el papel de las mujeres en la vida pública". "La cita del domingo es importante porque se trata de poner en valor la memoria de Dolores Valdés, vecina del concejo y ligada por su compromiso político y social con Turón, y también de reivindicar el papel de las mujeres en nuestra historia", señaló la concejala de Memoria Democrática, Nuria Ordóñez, que animó a los vecinos a sumarse a este acto de reconocimiento y homenaje.

El nombramiento del salón de actos del Ateneo de Turón como salón de actos Dolores Valdés se aprobó en pleno el pasado mes de febrero junto a otras distinciones propuestas por la Comisión Especial de Honores y Distinciones para "reconocer a personas que por su relevancia y su trayectoria a todos los niveles forman parte de la historia del concejo. Dolores Valdés es, sin duda, un nombre destacado que será recordado para siempre en un espacio en el que la cultura, la igualdad y la libertad son protagonistas".

Distinciones

En el citado Pleno también se aprobó nombrar a título póstumo como Hijos Predilectos de Mieres al pintor Inocencio Urbina y al jugador y técnico de balonmano Javier García Cuesta. Se trata de la máxima distinción que un Consistorio puede otorgar a sus vecinos. También se aprobaron las propuestas de nombres para espacios públicos. Junto al señalado homenaje a Dolores Valdés, se aprobó que la Escuela de Música de Mieres lleve el nombre del cantante Víctor Manuel; la zona deportiva de las piscinas de Vega de Arriba, el nombre del exalcalde Misael Fernández Porrón; y la Plaza de la Estación del Vasco, el de Gustavo Losa, también exalcalde del concejo.

Por su parte, el polideportivo de Oñón llevará el nombre del mito del baloncesto Ricardo Hevia; el deportista Juan Luis Fernández dará nombre al polideportivo de Rioturbio y el área recreativa de La Teyerona se denominará Berto Barreo en honor a este sindicalista. Además, la "Huelga del 62" dará nombre a la Avenida Puente Seana, y se solicitará al Principado que el centro de salud Norte pase a llevar el nombre del doctor José Ramón Curto.