Los alumnos de los valles mineros "vuelven al insti y al cole": el ejemplo del IES Cuenca del Nalón

Es septiembre y ya vuelve a sonar el despertador bien pronto por la mañana, tanto para estudiantes, como para profesores y padres. Sin embargo, esta vez la “vuelta al cole” y al "insti llega con una mala noticia, los negativos resultados del informe PISA. España ha sufrido un hundimiento general de nivel educativo en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. También Asturias, pese a que sigue entre las mejor posicionadas del país.

Estudiantado

En el Instituto de Educación Secundaria “Cuenca del Nalón”, en La Felguera, algunos empiezan nueva etapa escolar con ganas de hacer “‘Educación Física’ porque me gusta el deporte, sobre todo el fútbol”, contaba Illán Andreu, quien empieza 1° de la ESO. Su padre David añadía que “no leen nada, les cuesta”, con relación a dicho informe.

Otros como Daniela de la Cruz empiezan el último curso del centro, 2° de Bachillerato de Artes Plásticas. “Creo que la palabra ‘PAU’ va a sonar muchas veces, además tengo ganas de empezar ‘Historia del arte’ y 'Fundamentos', una asignatura donde haremos proyectos plásticos. Mi hermano ya la hizo. Veía que traía a casa los trabajos y yo también quería hacerlos”. En cuanto al informe PISA, lo tiene claro, pues “es verdad que a algunos les cuesta leer y se equivocan en cálculos básicos, otros no saben ni lo que es un libro”.

En todos los casos siempre hay una excepción. Ella es Laura Parra, pues empieza 3° de la ESO, quien decía que “a mí la asignatura que más me gusta es ‘Biología’, me gustaría seguir por esa rama”, lo que demuestra que sí hay cierto interés en las ciencias, a pesar de los resultados del estudio.

Profesorado

El profesorado demostró preocupación general por el resultado del informe. Nuria Blanco, directora del centro, contaba que “estamos bastante contentos con el trabajo de la Consejería, en cuanto al informe PISA, si en Asturias tenemos un nivel más alto, ¿cómo estará el resto de España?". Además, "habrá tendencia a echar la culpa al profesorado, pero yo creo que lo que se debería fomentar en casa es la lectura, con una mayor implicación de los padres”.

Con una mirada más esperanzadora, Ana Sarmiento, profesora de “Ámbito sociolingüístico” de 3° y 4° de la ESO, en el programa de Diversificación, contaba que tenía “mucha ilusión por empezar, pero con bajón ahora por los resultados del informe. Ahora toca trabajar con los chavales para que mejoren las cosas, que es lo que buscamos con la educación, que la escuela sea un motivo de ascenso social”.