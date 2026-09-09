Los "búho" del Nalón, con las alas cortadas: siguen sin mamparas y el Principado afirma que es la Inspección de Trabajo la que debe determinar si hay "riesgo grave" para los conductores

El conflicto de los autobuses "búho" en la comarca del Nalón sigue sin visos de solución. El servicio se recuperó a finales de agosto, tras cuatro meses de parón, pero sigue sin funcionar de forma efectiva por las protestas sindicales que están impidiendo la salida de los autobuses, por la desprotección que sufren los conductores al no contar con mamparas. En la jornada de este miércoles, en respuesta a una pregunta del PP, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, se limitó a exponer que el Principado seguirá son su labor de "supervisión", pero señaló que es la Inspección de Trabajo la que debe valorar si hay una "situación de riesgo grave o inminente" para los trabajadores.

La suspensión temporal del "búho" puso fin, la pasada primavera, al paro indefinido en Transportes Zapico y Autobuses de Langreo. Los trabajadores estuvieron en huelga 20 días para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo con la empresa, el Principado decidió imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán (matriz de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo) hasta que se pusieran en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores.

Sin mamparas

El "búho" se recuperó a finales de agosto tras aportar la empresa dos vehículos con mamparas que, sin embargo, no llegaron a asignarse a las rutas del Valle. CC OO criticó el "engaño" sufrido por parte de la empresa y desde entonces ha organizado concentraciones nocturnas para impedir la salida de los "búho". También hay malestar con el Principado por restaurar el servicio sin garantizar la utilización de vehículos con mamparas.

Alejandro Calvo indicó este miércoles en la Junta que "estamos actuando en el ámbito de la supervisión de una concesión, por supuesto, y entre las medidas que tenemos que nosotros supervisar están las condiciones en las que se prestan las dos concesiones, con requerimientos y realizando inspecciones". Y, añadió calvo, "si de esas actuaciones se constata cualquier incumplimiento de las condiciones exigibles en la concesión, se formularán los requerimientos y los expedientes administrativos que corresponden. Lo que hacemos es comprobamos, exigimos, actuamos, lo venimos haciendo semana tras semana, pero lo que hay que distinguir claramente es cuál es la competencia del Consorcio de Transportes y de mi Consejería de lo que tiene que ver con la Inspección de Trabajo".

Destacó el Consejero que "la Inspección es quien debe valorar en el ejercicio de sus competencias si las evaluaciones de riesgos son adecuadas, si las medidas preventivas resultan suficientes y si existe un incumplimiento de la normativa laboral o una situación de riesgo grave o inminente. Nosotros colaboramos y ponemos toda la información a disposición de la Inspección de Trabajo, a quien estamos supeditados. Y así vamos a seguir funcionando".

Garantías

Unas explicaciones que no convencieron al diputado del PP Pedro de Rueda, el parlamentario que había formulado la pregunta en la Junta. De Rueda indicó que el Principado "debe garantizar el servicio" y que "los que están pagando las consecuencias son los usuarios y los trabajadores".