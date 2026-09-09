Conflicto de los "búhos" del Nalón: CC OO exige al Principado "contundencia" contra las "empresas cuatreras que roban los derechos de los trabajadores y ponen en riesgo su seguridad"
El sindicato también ha anunciado que seguirá con las movilizaciones
No ha tardado CC OO en responder al Principado sobre la incierta situación que viven los "búho" de la comarca del Nalón, que siguen sin las mamparas comprometidas. El sindicato respondió, apenas unas horas después de su comparecencia al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que en la Junta General del Principado, en respuesta a una pregunta del PP, se limitó a exponer que el Gobierno regional seguirá son su labor de "supervisión", si bien señaló que es la Inspección de Trabajo la que debe valorar si hay una "situación de riesgo grave o inminente" para los trabajadores.
"CC OO lo tiene claro, y más tras la sesión plenaria de hoy en la Junta General del Principado de Asturias. El conjunto de la sociedad asturiana es conocedora de la situación que se vive con empresas cuatreras; es inaceptable la dejación de responsabilidades o pasarse la pelota entre administraciones como dice el Gobierno regional, un ejercicio de ping-pong", expuso Herminio García, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Asturies.
Representantes del sindicato estuvieron presentes en el Pleno de la Junta junto a trabajadores de las empresas de autobuses del Grupo Sanjuán. Para García "no actuando y poniendo fin a incumplimientos se está elevando las posibilidades de que vuelvan a pasar más desgraciados sucesos como el de marzo (cuando fue apuñalado un conductor). Es poner en riesgo a los trabajadores y a las personas usuarias, el problema va más allá de lo laboral". Por tanto, prosiguió, "no solo hay que basarse en la actuación de Inspección de Trabajo. La Administración regional debe actuar de inmediato y con contundencia".
Seguridad
El dirigente de CC OO señaló que el sindicato "va a seguir en la movilización, con todas las herramientas que haga falta, desde la presión en la calle, hasta la acción institucional y judicial, para erradicar las empresas cuatreras que roban los derechos de los trabajadores y ponen en riesgo su seguridad". "Un servicio público como es el de los búhos se debe poder dar con seguridad. Los conductores deben poder ejercer su profesión seguros y concentrados en su trabajo, conducir, no vigilar lo que tienen a su espalda. Los autobuses nocturnos sirven de cohesión de territorios y realizan una importante misión".
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