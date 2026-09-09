FEMEX es el gran escaparate de ocio del fin de semana

San Martín del Rey Aurelio se prepara para vivir un nuevo fin de semana de FEMEX. La 34ª Feria de Muestras y Exposiciones regresará al parque de El Florán desde el viernes, con cerca de 40 expositores, pero también con una amplia programación de actividades pensadas para que la feria signifique mucho más que un simple recorrido por sus stands. Música, gastronomía, deporte, artesanía y propuestas para todas las edades acompañarán a la actividad comercial durante las jornadas del viernes, del sábado y del domingo.

La programación arrancará antes de la apertura al público. En el día de hoy, a las 13.00 horas, tendrá lugar la inauguración institucional en el Aula Cultural Onofre Rojo, con la presencia del alcalde, José Ramón Martín Ardines, representantes del Principado y de la Cámara de Comercio de Oviedo. El acto contará con la actuación del Coro San Andrés Sergio Domingo y una degustación de algunos de los platos más representativos de la gastronomía local, como el pote de nabos, las cebollas rellenas y los pimientos.

El "agroinfluencer" Denis Díaz / .

A partir del viernes llegará el ambiente propio de la FEMEX. La galería comercial y el mercado de artesanía abrirán sus puertas durante todo el fin de semana, con una oferta cercana a los 40 puestos repartidos entre el pabellón polideportivo, la cancha cubierta anexa y diferentes espacios exteriores. La Bandina de Gaites Valle del Nalón pondrá música a la apertura y el tren turístico volverá a conectar Blimea, Sotrondio y El Entrego con el recinto ferial, facilitando el desplazamiento durante toda la jornada.

La gastronomía tendrá también un papel protagonista. "The Burguer Top" aterriza en la FEMEX con varios foodtrucks que competirán durante el fin de semana por ofrecer las mejores hamburguesas, una propuesta que se suma a la oferta habitual de la feria y que estará disponible hasta el domingo.

Charanga Élite / .

La música será otro de los grandes atractivos. El viernes actuarán la Banda de Gaites Rey Aurelio y la Charanga Élite, mientras que el sábado será el turno del grupo Malvís, con un concierto previsto para las 20.00 horas. El domingo cerrará la programación musical Black Stokers, acompañado por otras propuestas vinculadas a la cultura asturiana.

El sábado tendrá además uno de los platos fuertes para el público joven. A las 18.00 horas, FanMedia ofrecerá un show con los creadores de contenido Daniel Fez, Denis Díaz y Jartoka. La jornada incluirá también la marcha solidaria contra la ELA, prevista para las 12.30 horas, y diferentes actividades deportivas.

Una hamburguesa / .

El domingo completará el programa con el 64º Certamen Ganadero, una ruta en bicicleta por el patrimonio industrial, cordero a la estaca a cargo de las Amas de Casa de Blimea, una fiesta infantil, la final del campeonato de bolos y la presentación del concurso de canción asturiana.

Tres días, en definitiva, para acercarse al parque de El Florán, recorrer sus puestos y disfrutar de una FEMEX que apuesta por combinar su tradición comercial con una programación de ocio capaz de atraer a público de todo el valle del Nalón.