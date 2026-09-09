Los monstruos visitan Langreo: un ciclo en el Cine Felgueroso proyectará grandes clásicos del cine de terror
Las proyecciones comenzarán el 15 de septiembre y terminarán el 29 de diciembre, serán cada martes a las 19.00 horas: la primera, "Nosferatu"
Lucía Hernández
Se entiende como "terror" la sensación de máximo miedo que siente alguien ante una amenaza, ya sea real o imaginaria. Y esto es lo que busca su género cinematográfico. El Cine Felgueroso ofrecerá, desde el 15 de septiembre al 29 de diciembre, un ciclo de cine de miedo, "Terror en el cine". La cita de las sesiones será los martes (no festivos) a las 19.00 horas.
Si bien hay muchos forofos del terror, otros deciden taparse lo ojos. Este es el caso de Alejandro Zapico, presidente de la tertulia cinematográfica "Tertulia Sala Oscura" que se reúne en dicho Cine. "Me tapo los ojos y ni lo paso bien, quizá sea eso precisamente el objeto que persigue el género".
Contaba Zapico que "en 36 años de la asociación, nunca hemos programado un ciclo de cine de terror, una cuestión que nos dejó patidifusos". Añadía que "estamos expectantes por ver la acogida del público, no solo por los aficionados del terror, sino por también por lo seguidores de nuestro cine".
Películas
El resultado del ciclo es una oferta de 16 filmes por orden cronológico, tanto europeas, como americanas, lo que demuestra "una diversidad para permitirnos ver los diferentes enfoques, temáticas y medios con los que se abordó este género a lo largo de los años".
La primera obra que se reproducirá en pantalla el día 15 de este mes es un clásico absoluto, "Nosferatu" (1922), una "obra maestra y un gran referente del género de terror". Las siguientes películas son "Garras humanas" (1927) y "Frankenstein" (1931), que se verán el día 22. La última del mes, el 29, será "El ladrón de cadáveres" (1945).
Para octubre, las películas que se proyectarán serán "Los crímenes del museo de cera" (1953) el día 6, "Los ojos sin rostro" (1960) el día 13, "La semilla del diablo" (1968) para el 20, y "La noche de los muertos vivientes", la primera película de zombies (1968), para el día 27.
Noviembre contará con las obras "El exorcista" (1973) el día 3, "El jovencito Frankenstein" (1974) el día 10, "¿Quién puede matar a un niño?" (la nota española en el ciclo, de Chicho Ibáñez Serrador, de 1976) el 17, y "La profecía" (1976) el día 24.
En el mes de diciembre se verán los filmes más recientes, "La cosa (el enigma de otro mundo)" (1982) el día 1, "Cube" (1997) el día 15 y "Pesadilla antes de Navidad" (1993) el 22. Cerrará el ciclo (día 29) la película sueca "Déjame entrar" (2008), convertida en toda una película de culto.
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