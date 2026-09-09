La polémica por el cese del director de un colegio de Mieres: el afectado ve la medida "desproporcionada" y el Principado argumenta que se cometió "una infracción muy grave"

Familias de los escolares del colegio Teodoro Cuesta de Mieres, convocadas por a AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) se concentraron este miércoles frente al centro, coincidiendo con el inicio de las clases, para manifestar su rechazo a la destitución de Juan Miguel Molinero como director del colegio y pedir su readmisión en el puesto. El propio afectado, que ha recurrido el cese, agradeció el apoyo de las familias ante una medida que entiende "desproporcionada". La Consejería de Educación, por su parte, expresó que el Servicio de Inspección Educativa, encargado de incoar el expediente disciplinario, propuso el cese al entender que "se había cometido una infracción muy grave".

La destitución se produjo tras un procedimiento sancionador derivado de la última huelga docente, después de que el director utilizara las redes sociales del colegio para mostrar el malestar del claustro con el acuerdo alcanzado por los sindicatos y el Principado para poner fin al conflicto. Muchos de los familiares iba de negro, en referencia a las camisetas que llevaban los profesores durante la huelga de la primavera de 2025.

Asistentes a la concentración de protesta. / .

AMPA

"La protesta transcurrió con normalidad y seguimos con nuestra argumentación", explicaron representantes de la Ampa, que añadieron que "no nos vamos a meter en temas judiciales ni políticos. Simplemente, decimos que nos parece desproporcionada la sanción y que queremos que vuelva". Y añadieron. "No nos vamos a rendir y queremos aplaudir la labor que ha hecho en estos diez años". "En estos días recogeremos firmas de apoyo y dejaremos colgada la pancarta a la entrada del colegio", expusieron. No descartan nuevas movilizaciones: "Iremos paso a paso, según se vea cómo se va resolviendo esto".

Exdirector

Juan Miguel Molinero aseguró, después de la concentración, que "me siento abrumado por el apoyo de las familias y del claustro". También indicó que "creo que la medida es desproporcionada" y que el cese se ejecutó sin que se cumpliera el plazo para recurrir la decisión. La publicación en las redes del centro fue denunciada por Anpe, sumándose después UGT, CC OO y Suatea (los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo que puso fin a la huelga).

Juan Miguel Molinero. / .

"Las normas están para cumplirse, evidentemente", argumentó Molinero, "pero las sanciones tienen que ser proporcionadas. Fue un error que rectifiqué y merecía una penalización por ello, pero la medida me parece exagerada". También considera que debió "tenerse en cuenta la labor que había desarrollado al frente de un equipo directivo y con un claustro que impulsó el colegio en los últimos años y duplicó el alumnado".

Consejería de Educación

La Consejería de Educación manifestó, por su parte, que "el director del Colegio Teodoro Cuesta, de Mieres, fue objeto de una denuncia por parte de un sindicato por un supuesto 'uso inadecuado del perfil oficial del centro en Facebook', así como 'por denegación de acceso al tablón sindical' del colegio. Ante esa denuncia, la Consejería, a través del Servicio de Inspección Educativa, incoó un expediente disciplinario, que contó con todas las garantías para el afectado".

Señalaron las mismas fuentes que "la persona instructora, que es soberana, determinó que se había cometido una infracción muy grave y propuso el demérito, el cese, en el puesto" de dirección, "obtenido por concurso". "La consejera Eva Ledo muestra el máximo respeto y el reconocimiento hacia la labor que desarrollan las direcciones de todos los centros del Principado, pero su obligación es cumplir la normativa y ejecutar la sanción impuesta a este docente", añadió la Consejería.

CSIF

También se pronunció el CSIF para destacar que el sindicato "no denunció a nadie ni pidió sanciones para nadie". "Cuando el ambiente alcanza un grado de tensión como el vivido durante aquellos días" de la huelga "pueden decirse o hacerse cosas que, en otras circunstancias, probablemente no se dirían ni se harían. Eso no significa que tengamos que justificar cualquier palabra o cualquier actuación: significa comprender el contexto en el que se produjeron. Y así lo entendió CSIF desde el primer momento". Y concluyeron. "Todos podemos equivocarnos o decir algo desacertado en una situación de enorme tensión. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra".