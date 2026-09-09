El Pozo Santa Bárbara se convierte en una pasarela de moda este viernes 11 de septiembre: "La moda puede reivindicarse en los lugares que forjaron la identidad de Asturias"

Turón apuesta por combinar moda y patrimonio industrial en la primera mina asturiana declarada Bien de Interés Cultural, el Pozo Santa Bárbara. Este viernes 11 de septiembre a las 20.00 horas, el proyecto sostenible y creativo "Raíces Asturias" presentará en dicha mina, una colección de ropa creada con "materiales reciclados que cobran una nueva oportunidad".

La gala, titulada como "Veta Emerge", estará presentada por la periodista asturiana Luján Argüelles, que ejercerá de maestra de ceremonias. Junto a ella estará Sergio Álvarez, director de la Fundación Academia de la Moda Española, acompañando la muestra de los trabajos surgidos en los talleres de "Raíces".

Como invitada internacional, el desfile tendrá la presencia de Elena Dolci, directora creativa de la "Green Fashion Week Milano", cuya presencia "adelanta una alianza en marcha entre ambos proyectos" y una "antesala de la próxima parada de la moda creada desde Asturias de la mano de 'Raíces': Milán".

Identidad

El proyecto asturiano "impulsa la moda responsable y circular, uniendo tradición, artesanía y sostenibilidad" para "posicionar a Asturias como territorio de referencia en la nueva moda consciente". Para ello, no hay mejor escenario de muestra que una mina con tanta identidad como lo es el Pozo Santa Bárbara, en activo hasta 1995, y que hoy es un bien patrimonial protegido, acogiendo en los últimos años numerosas exposiciones de artistas de talla internacional (Anthony McCall, Regine Schumann, Herminio, Andy Thomas...).

El reto será "convertir su castillete, su sala de máquinas y sus galerías en un espacio para una pasarela de moda que exige resolver, sin alterar un solo elemento del patrimonio, todo lo que un desfile necesita: iluminación, sonido, estructura, seguridad y logística". Ese "contraste, entre la dureza de la mina y la delicadeza de las prendas, es precisamente el corazón simbólico de esta cita: la moda consciente puede reivindicarse en los lugares que forjaron la identidad de Asturias".