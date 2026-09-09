San Martín “despega” con la creación de 16 empresas en un año y su feria de muestras alcanza los 50 expositores

El tejido empresarial de San Martín del Rey Aurelio está despegando y eso se notará este fin de semana en Femex, la Feria de Muestras y Exposiciones que se celebrará en el concejo este fin de semana, de viernes a domingo, con actividades extendidas que comenzaron hace días. En la presentación oficial de la cita, en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, Sonia Fernández Castillo, directora del área de asesoramiento y emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, aseguró que el municipio “ha pegado un gran despegue” en los últimos años y que tan solo en 2025 se han creado 16 nuevas empresas en el concejo, 7 sociedades limitadas y el resto, de trabajadores autónomos. Ese dato amplía hasta las 282 empresas creadas en la comarca desde la creación de la “antena” de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Presentación de la Feria de Muestras y Exposiciones (FEMEX) de San Martín del Rey Aurelio / D. O.

“Ha habido un aumento de la actividad empresarial, de la formación y también de la internacionalización”, aseguró Fernández Castillo.

El alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines relacionó este incremento de la actividad con el aumento de población. “En los últimos años estamos creciendo con la llegada de personas que quieren establecer aquí su residencia”, explicó. Eso se debe a que el concejo “dispone de recursos y servicios” que ofrecer a esos nuevos vecinos “que ya no vienen o se quedan en San Martín por obligación, ahora es una elección”.

Participantes

Ardines presentó una Feria de Muestras y Exposiciones “que se ha incrementado hasta el medio centenar de expositores de comercios pero también de instituciones, organismos y asociaciones, que son importantísimos porque contribuyen a dinamizar el concejo”.

El alcalde animó a todos los asturianos a acudir a una feria que Arantxa González, directora general de Empresa y Comercio del Principado, considera “un referente en Asturias”, una cita “que pone de manifiesto la importancia del comercio local pese a que en los últimos años hemos visto cómo han cambiado los hábitos de consumo”.

La edición de Femex de este año ha tenido que duplicar su superficie comercial. La feria, en el parque del Forlán, ocupará el polideportivo de Blimea y la cercana cancha cubierta.

La programación estará este año especialmente orientada a la infancia y la juventud, con actividades culturales, deportivas y de ocio que se extenderán durante los días previos y el fin de semana de la feria. La actividad comercial se desarrollará el viernes 11, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; el sábado 12, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00, y el domingo 13, de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida. Los expositores se repartirán entre el pabellón y los nuevos espacios habilitados, junto a diferentes superficies exteriores del parque de El Florán. El Ayuntamiento plantea Femex como un escaparate para proyectar el comercio local y favorecer la actividad económica del concejo, con la presencia, entre otros, de empresas y entidades como Hunosa, el Museo de la Minería, Cadasa, Cogersa, Turismo Asturias, el Servicio Público de Empleo y la Unión de Comerciantes de Asturias.

El Coro San Andrés "Sergio Domingo" en la inauguración de FEMEX / D. O.

Femex tuvo su inauguración oficial este miércoles en el Aula Cultural Onofre Rojo, con la actuación del coro San Andrés "Sergio Domingo" y un especial recuerdo a Jesús Montes Sanzo, presidente de la entidad, fallecido el pasado mes de julio. Por la tarde hubo exhibición de judo en la plaza del Ayuntamiento y arrancó una de las novedades de este año, el Primer Torneo de Fútbol Base Alevín de la Asociación Asturiana Esclerosis Múltiple, en el campo de fútbol Nuevo Nalón.

Para este jueves está prevista una charla de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple a las 12.30 horas en el Ayuntamiento. Por la tarde, a las 17.00 horas habrá una jornada del consejo de salud de Sotrondio-Blimea y a las 18.00 horas la segunda jornada del torneo de fútbol alevín. Después “The búrguer top”, en el parque del Florán a partir de las 20.00 horas.

La feria

La feria propiamente dicha abrirá sus puertas el viernes 11 por la mañana con un mercado de artesanía, una galería comercial y la actuación de la Bandina de Gaites "Valle del Nalón. También se contará con el servicio de tren turístico, conectando la feria con Blimea, Sotrondio y El Entrego. Por la tarde, a las 18.30 horas, habrá una conferencia feminista a cargo de la Tertulia "Les Rosalíes", en el polideportivo Alejandro García González "Carrucha". A las 20.00 horas actuará la charanga "Élite" y, como novedad, este año se incorporarán food trucks que ofrecerán una gran variedad de hamburguesas.

Asistentes a la inauguración oficial de FEMEX / D. O.

El sábado 12 actuará el grupo folclórico "L'Esperteyu" (12.00 horas) y se realizará una marcha solidaria a favor de la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), a las 12.30 horas. Por la tarde, habrá un espectáculo de la mano de diversos creadores de contenido, como Jartoka o Denis Díaz, a partir de las 18.00 horas. A las 20.00 horas habrá concierto del grupo "Malvís".

Certamen de ganado sin vacas

El domingo será el tradicional Certamen de Ganado, que este año celebra su 74.ª edición con la peculiaridad de que no habrá vacas debido a la dermatosis nodular contagiosa. Para la cita, en la ribera del Nalón, se han inscrito 25 ganaderos, con un total de 78 ovejas, 43 caballos, 19 cabras y 5 burros.

La Final del Campeonato de Bolos, a las 17.00 horas, en el polideportivo "Carrucha", los juegos infantiles, un concurso de canción asturiana a las 18.00 horas y un concierto de "Black Stokers" a las 21.30 horas, pondrán fin a la Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín.