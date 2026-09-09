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Sobrescobio teje las redes del indie: el festival Pueblo ya tiene sus horarios, con Xoel López, "Baiuca", "Los Punsetes" y "Anabel Lee"

Las actuaciones musicales y las actividades complementarias se celebran este sábado y domingo, 12 y 13 de septiembre

Montaje del escenario del festival &quot;El Pueblo&quot; en Rioseco, Sobrescobio

Montaje del escenario del festival "El Pueblo" en Rioseco, Sobrescobio / L. M. D.

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David Orihuela

David Orihuela

Rioseco

Rioseco, en Sobrescobio, será este fin de semana la capital del indie patrio. El festival itinerante “El Pueblo”, que el año pasado se celebró en Castropol, lleva este año su sede al corazón del Parque Natural de Redes. Se trata no solo de acercar cierto tipo de cultura al entorno rural sino también de que esa cultura rural empape a la otra. No solo habrá música, el festival desplegará un intenso programa de actividades para todos los públicos.

Xoel López, en uno de sus conciertos.

Xoel López, en uno de sus conciertos. / PACO SANTAMARÍA

Bajo el lema «Donde nace el agua vive El Pueblo», la organización busca convertir durante dos jornadas diferentes rincones de Rioseco en puntos de encuentro entre vecinos, visitantes, música y creación contemporánea.

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El cartel tiene un poco de aquí de allá, de Galicia, de Asturias, de Cataluña, de Madrid y de canciones reposadas a guitarras con distorsión.

El gallego Xoel López, uno de los exponentes de la música indie con una trayectoria de más de dos décadas, pondrá el punto final a la cita. Será en la plaza del Ayuntamiento de Sobrescobio el domingo 13 a partir de las 21.00 horas. Antes, habrá mucho más, en Rioseco estarán “Baiuca”, “Los Punsetes”, “Karavana”, “Anabel Lee”, “Catalina Grande Piñón Pequeño”,” Aldhara”, “Los Acebos” y “La Mala Dentro”, además de varias propuestas vinculadas a la música electrónica.

Alejandro Guillán, “Baiuca”. | LNE

Alejandro Guillán, “Baiuca”. | LNE / Carlos LAMUÑO

Sábado 12

El acto inaugural llegará a las 12.30 horas, con el pregón de la cantante langreana Marisa Valle Roso en el escenario de la Plaza del Ayuntamiento. Media hora después, a las 13.00 horas, será el turno de los "Gaiteros del Carbón", con una actuación itinerante por las calles de Rioseco.

La música continuará a las 13.30 horas con “Mutan-T”, que protagonizará la sesión vermú hasta las 16.00 horas. Paralelamente, entre las 14.00 y las 22.00 horas, el escenario Busgosu (zona de la Casa del Agua) acogerá “Los Mundos del Herny: La llegada del Busgosu”.

La programación de tarde incluye a “Danicat”, de 16.00 a 17.30 horas en el escenario Busgosu, mientras que de 16.00 a 18.00 horas se desarrollará en la Casa del Agua la Gymkana RENA: Guardianes del Agua.

En la Plaza del Ayuntamiento, la música comenzará a las 16.30 horas con “La Mala Adentro”, seguidos, a las 18.30 horas, por “Anabel Lee”. El escenario Busgosu continuará su programación con Héctor Llamazares, de 17.30 a 19.00 horas, y Yamil, de 19.00 a 20.30 horas. A las 20.00 horas, la Plaza del Ayuntamiento recibirá al rock de “Catalina Grande, Piñón Pequeño”.

La noche avanzará con Chanin, de 20.30 a 22.00 horas en el escenario Busgosu, y con “Karavana”, que actuará en la Plaza del Ayuntamiento entre las 21.40 y las 22.45 horas. El plato fuerte de la jornada llegará a las 23.30 horas, con el concierto de “Los Punsetes”, previsto hasta las 00.30 horas.

Los Punsetes.

Los Punsetes. / Cedida a LNE

Domingo 13

El festival continuará el domingo 13 de septiembre desde las 10.00 horas, de nuevo con el mercado, que permanecerá abierto hasta las 19.00 horas.

La mañana estará especialmente dedicada a las actividades familiares. De 11.30 a 14.00 horas habrá juegos tradicionales en el jardín de la Casa del Agua y, en el interior del edificio, El Rosco del Agua.

La programación de tarde arrancará a las 16.00 horas con dos propuestas simultáneas: la Gymkana Sueños de Papel, dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años, en el jardín de la Casa del Agua, y una actividad de láminas de fauna y ecosistemas acuáticos en el interior del edificio. También habrá pintacaras en la Plaza del Ayuntamiento de 16.30 a 19.30 horas.

La música volverá a la Plaza del Ayuntamiento a las 16.30 horas, con la actuación de “Los Acebos”. A las 17.15 horas habrá un primer pase de teatro en la calle, antes de que a las 17.45 horas actúe “Aldhara”. A las 18.30 horas llegará el segundo pase de teatro en la calle y, a las 19.15 horas, uno de los grandes nombres del cartel: el gallego “Baiuca”, que actuará durante una hora.

Noticias relacionadas y más

El festival llegará a su final con Xoel López, que subirá al escenario de la Plaza del Ayuntamiento a las 21.00 horas para ofrecer el último concierto de esta edición de El Pueblo.

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