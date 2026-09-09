Ujo se pone a dos ruedas: la localidad mierense acoge el sábado una fiesta motera con paella y exhibiciones

Ujo (Mieres) olerá el próximo sábado a gasolina, y retumbará con el sonido de los escapes de las motos que participen en la gran fiesta motera que se celebrará en el entorno del campo de fútbol. Organizado por el club MotoAstures, el evento contará con comida, música y también exhibiciones por parte de profesionales del motor.

El comienzo de la jornada será con una ruta en moto "a través de las Cuencas", que saldrá del campo de Ujo a las 11.00 horas. La organización explicó que para acudir a la fiesta no es necesaria inscripción previa, si bien sí que hay que comprar los vales para participar de la paella que se cocinará para todos los asistentes.

Los vales, ya a la venta, tendrán un precio de 15 euros. La jornada de convivencia y de compartir pasión por las motos tendrá también a la música como protagonista, ya que durante toda la jornada sonarán clásicos que animen la fiesta para los asistentes.

Pero el punto álgido llegará a las 18.00 horas, cuando los profesionales de la empresa "Exhibiciones 666" se pongan manos a la obra para ofrecer un espectáculo sobre dos ruedas. Se trata de una de las compañías punteras a nivel nacional en lo que a shows moteros se refiere. Y en Ujo llevarán al asfalto sus mejores trucos para el deleite de quienes quieran acudir a la fiesta motera. Como colofón, explicaron desde la organización, también habrá juegos moteros. Una jornada en la que la gasolina, la goma quemada y el buen ambiente harán de Ujo la capital del motor en las Cuencas.