Violeta Peláez, presidenta de Sotufe: "Turón necesita que la gente joven se vea haciendo su vida aquí, que tengan motivos para quedarse"

La Sociedad Turonesa de Festejos (Sotufe) cumple 60 años. Las fiestas del valle empiezan este jueves 10 de septiembre, hasta el lunes 14. La presidenta de Sotufe es la joven Violeta Peláez.

–Sotufe cumple 60 años. Usted tiene 26. ¿Cómo se siente uno al presidir tan joven una sociedad tan emblemática en Turón?

-La verdad es que impresiona. Nunca imaginé que acabaría siendo presidenta de Sotufe y mucho menos que sería la primera mujer y la persona más joven en asumir el cargo en sus 60 años de historia. Empecé en 2019 como vicepresidenta, con ganas de echar una mano, y estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí. También soy consciente de la responsabilidad, pero tengo la tranquilidad de saber que somos un equipo y que detrás tenemos a mucha gente de Turón.

–Son uno de los colectivos más numerosos de Mieres. ¿Cuántos socios tienen ahora? ¿Se fijan algún objetivo de afiliación?

-Ahora contamos con 700 socios adultos y casi 100 infantiles. Cuando asumimos la asociación nos marcamos como objetivo llegar a los 1.000 y cada vez estamos más cerca. Para nosotros cada socio cuenta, porque supone apostar por Sotufe y, de alguna manera, por seguir dando vida a Turón.

–Están a escasos días de celebrar el Cristo. ¿Ha habido mucho trabajo detrás para organizarlo?

-Muchísimo. Detrás de las fiestas hay meses de llamadas, reuniones y organización. Además, prácticamente enlazamos una actividad con otra durante todo el año. Esta edición hemos querido introducir novedades, como el Ateneo Garden, con barra, foodtrucks, escenario y una zona chillout. Y, por supuesto, queríamos que se notase que es un año especial porque Sotufe cumple 60 años.

–En el cartel musical aparecen clásicos del pop español de los 90 como "Guaraná" o "Lorca". ¿Qué les llevó a decantarse por ese estilo?

-Buscábamos una propuesta que pudiera disfrutar gente de edades diferentes. La música de los 90 tiene canciones que prácticamente todo el mundo conoce y nos apetecía recuperar ese ambiente de las verbenas en las que acaba bailando todo el mundo. Además, contamos con Bea Bronchal, que creemos que encaja perfectamente en el cartel y que aportará mucha energía. Queremos que la música sea un punto de encuentro para todos.

–Tienen un pregonero de excepción. ¿Les costó mucho convencer al cantautor Alfredo González?

-La verdad es que no nos costó mucho convencerle, porque Alfredo es amigo y tenemos una relación muy cercana. Sabíamos que, siendo una fecha tan especial para Sotufe, no nos iba a decir que no. Además, a él también le hizo especial ilusión porque está muy ligado al Coro Minero, donde está su padre y con el que él mismo ha actuado alguna vez. Por eso creemos que tiene todavía más sentido que sea él quien dé el pregón en una edición tan especial.

–También el Coro Minero recibirá un reconocimiento. ¿Era este el mejor momento?

-Sí, creemos que era el momento perfecto. El Coro Minero está viviendo ahora un momento muy bueno, con actuaciones y presencia también fuera de España, y nos parecía bonito reconocer esa trayectoria precisamente cuando Sotufe cumple 60 años. Es parte de la identidad y de la memoria de Turón, pero también lleva el nombre del valle mucho más allá. Queríamos aprovechar esta edición especial para poner en valor todo lo que representa.

Violeta Peláez, con el castillete y el espacio cultural del pozo San José a su espalda. / A. Velasco

–¿Cómo ve el valle de Turón a día de hoy?

-Creo que Turón está viviendo una etapa interesante. El Ayuntamiento está impulsando iniciativas como las exposiciones del Pozo Santa Bárbara, Bocamina y otros eventos que están haciendo que vuelva a ponerse el foco en el valle y que venga gente de fuera. También hay que destacar la apuesta del Grupo Hunosa por rehabilitar y crear espacios culturales. Desde Sotufe estamos muy agradecidos por su colaboración y por cedernos sus instalaciones para eventos como la Fideuá, el Mercao de Navidad o el pregón del Cristo. Queda mucho por hacer, pero somos optimistas y tenemos muchas ganas de seguir dando vida a Turón.

–¿Cuáles son las principales necesidades para tratar de fijar población?

-Una de las claves es que la gente joven pueda imaginarse haciendo su vida aquí. No basta con tener actividades o atraer visitantes; necesitamos empleo, buenas comunicaciones y servicios. También es importante que haya vida en el pueblo: cultura, deporte y asociaciones. Que los jóvenes tengan motivos para quedarse y, si se marchan, motivos para volver. Las asociaciones podemos aportar mucho en esa parte social, pero es un trabajo que necesita la implicación de muchas partes.

–Un mensaje para animar a la gente a ir estos días a Turón…

-Que se animen a venir, porque el Cristo merece la pena y este año, además, tenemos un motivo muy especial: Sotufe cumple 60 años. Las fiestas son mucho más que conciertos y actividades; son reencontrarse con amigos, recordar otros Cristos y crear recuerdos nuevos. Queremos ver Turón lleno de gente y sentir que durante estos días todo el valle vuelve a latir con fuerza. Tanto si eres de Turón como si hace tiempo que no vienes o nunca has vivido nuestras fiestas, este es un buen año para acercarse y disfrutar del Cristo con nosotros.