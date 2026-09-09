"¿Yes de Mieres?", la campaña para afianzar la identidad local a través de diversas actividades
La iniciativa está impulsada por la Coordinadora de ONG de Asturias
Lucía Hernández
A la pregunta "¿yes de Mieres?", la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA), junto con Dirección General de Agenda 20230, buscan la respuesta "sí, y a mucha honra". Ambas instituciones han creado la campaña "Yes Asturies", más concretamente la acción "¿Yes de Mieres?", que busca "poner en valor la memoria del territorio, la cultura y la lucha por los derechos sociales y la justicia global" con diversas actividades.
Aunque las principales acciones han sido online, también se van a desarrollar varios actos presenciales. Uno de ellos es "Relatos sobre rueds", que estará este fin de semana por Mieres y Turón "a la caza de historias que son memoria viva del territorio para que las propias vecinas elijan qué relatos hay que sacar del anonimato". Habrá actividades de los días 12 y 13 de septiembre, de 12.00 horas a 15.00 horas, en el Parque Jovellanos de Mieres.
Por otro lado, se podrá conseguir una versión del antiguo periódico "El Carboneru" en su versión "Yes Asturies", en el Quiosco La Carbonera, en el Liceo. "A cambio de un relato, te entregaremos un obsequio". En esta acción participará alumnado de 5º de Primaria de los Colegios Público de Mieres. También se han difundido la campaña con carteles pegados en autobuses y paredes. Con todo ello, lo que la Concejalía de Cultura de Mieres busca es "llegar a la gente más joven que no conoce una pasada realidad, donde la minería estaba a la orden del día, con este proyecto intergeneracional".
Asturias
"Yes Asturies" es una iniciativa que busca defender el ADN reivindicativo asturiano y su identidad con orgullo. Esto es "la solidaridad, el amor por el territorio, el inconformismo, la gastronomía y la diversidad cultural". Desde "Yes Asturies" han decidido "alzar la voz", puesto que "estamos en un momento marcado por la vulneración de los derechos de miles de personas a lo largo del planeta, donde los derechos sociales y la naturaleza están amenazadas diariamente". Lo que se definde es la "importancia de generar lazos de solidaridad para subrayar la importancia de la comunidad".
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