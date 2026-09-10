Alejandro Guillán, "Baiuca", actúa el domingo en Rioseco en el festival "El Pueblo": "No quiero modernizar la tradición gallega, me inspiro en ella como otros lo hacen en el rock o el rap"

Alejandro Guillán nació en Catoira (Pontevedra) y de sus primeros años le quedó una infancia en Baiuca, en lugar donde vivían sus abuelos. De ahí el nombre de uno de los proyectos más destacados de la escena gallega de los últimos años, un proyecto que ha trascendido las fronteras de su comunidad natal para llevar su lengua y su cultura a toda España pero también a México, Colombia, Ecuador, Marruecos, Sudán, Portugal, Países Bajos, Italia, Reino Unido, Francia o Suiza. “Baiuca” estará este domingo (19.15 horas) en Rioseco (Sobrescobio) en el festival “El Pueblo”.

-¿Qué es “Baiuca”?

-Es mi forma de expresarme, de conectar mi tierra con mi vida a través de la música. Me siento más cómodo haciéndolo así. “Baiuca” es el lugar donde vivían mis abuelos y donde pasé mis primeros años de vida. Por eso lo escogí como nombre, por esa relación con mi identidad.

-¿Una identidad, la gallega, marcada por la música tradicional?

-La música siempre está presente en nuestras. En Galicia tenemos una cultura increíble, muy potente, y es un orgullo poder mostrarla por el mundo. Siempre nos llegan músicas de otros lugares y nosotros también podemos llevar nuestra música a otros sitios. Yo quería expresar todo eso desde mi punto de vista. Me baso en la música de Galicia, en su tradición, que para mí es un referente. Pero nunca me propuse hacer tradición.

-No lo hace pero forma parte del discurso artístico.

-Este es un proyecto que nace con muchísimo respeto a la identidad y a la cultura. Quería ensalzar esa tradición con la electrónica, con mi forma de entender la música y aprovechar todo ese bagaje. En la música tradicional gallega hay un proceso de investigación detrás y todos esos años de creación colectiva acaban haciendo que entendamos determinadas melodías como tradicionales.

-Pero usted no ha venido a modernizar esa tradición.

-No. Yo me inspiro en la historia de la música de Galicia, pero no se trata de modernizarla. Otros artistas se inspiran en el rock o en el rap. Yo busco esa inspiración en los sonidos y las melodías de mi tierra.

-Se podría decir que fue uno de los pioneros de su generación.

-Aparecí en un momento en el que no había muchas cosas relacionadas con mi generación. Inspirarse en la música de tu tierra ha habido toda la vida, pero me considero de una nueva generación que, en el momento en que empecé a salir, no tenía tantas cosas de ese tipo. Yo solo quería hacer la música que quería escuchar y crear. Sentía que no había nada que respondiese a lo que yo quería hacer.

-El público lo entendió.

-La gente se lo ha tomado bien. Ha conectado muy bien con el proyecto. Y no es solo en Galicia. Al final siento el cariño del público incluso cuando tocamos fuera de España. Creo que eso refleja que uno puede ir con su lengua y su cultura a otros lugares. Igual que nos llegan cosas en inglés o en coreano, nosotros también podemos ir con nuestra lengua y nuestra cultura. Al final la gente lo entiende y lo disfruta.

-¿Ha conseguido que parte de ese público se acerque también al folklore?

-Sí. La gente puede llegar al folklore a través de mi música. Cada uno acaba viendo el grado de investigación que hay detrás. Ha habido momentos en los que gente se ha acercado y, a raíz de mi música, ha empezado a buscar piezas tradicionales.

-No es su primera vez en Asturias.

-No, pero para ser una tierra vecina no hemos estado tanto. Me da la sensación de que no hemos ido tanto como podría ser para estar ahí al lado. Además, en Asturias hay proyectos muy interesantes como el de Ferla Megía o “Llevólu’l Sumiciu”.

—¿En qué momento está “Baiuca”?

-Estamos acabando la gira de “Barullo”, el tercer disco. Han sido tres años de gira y nos deben quedar siete u ocho fechas. Ha sido una gira maravillosa. El disco era muy electrónico, con sonidos muy de club, y casaron muy bien con el directo. Hay un tribalismo que se crea en nuestros shows y una parte muy comunitaria. Tiene un sonido y unas bases potentes que lo llevan más al club. Hay una parte comunitaria y casi todo lo vocal está muy relacionado con las cantareiras. Esa parte melódica que conecta con el pop está muy presente. Hay tribalidad, ritmos que se repiten y bloques de canciones. Me gusta la idea de tener cuatro o cinco temas que puedas ir enlazando, casi como una sesión de electrónica. Electrónica, club y tribal son tres elementos muy presentes.

-Decía que le quedan pocos conciertos, ¿y después?

-Quiero hacer un parón largo para preparar el nuevo disco. La idea es seguir experimentando en torno a la electrónica y a la inspiración gallega. En cada disco intento encontrar un camino. El último fue muy electrónico y el anterior era más orgánico. Ahora mismo estoy dándole vueltas a lo que quiero hacer.

-¿Qué tiene Galicia que últimamente no paran de salir grupos?

-Siempre ha sido así, siempre ha habido proyectos que triunfaron. Carlos Núñez sigue haciendo giras internacionales. También están “Siniestro Total”, Iván Ferreiro o Xoel López. Ese tipo de artistas me sirven como referentes de que es posible tener una carrera duradera y seguir creando música. Hay géneros diferentes que han sido capaces de triunfar. Ahora mismo hay una nueva hornada, con proyectos con discurso cantados en gallego, que pueden triunfar fuera. Está muy bien poder tener identidad y lengua y triunfar con tu lengua.

-¿Es su objetivo, seguir muchos años?

-Me gustaría tener una carrera larga, mantener la creatividad y seguir haciendo música. Es mi forma de expresarme desde que tenía nueve o diez años. Eso es lo que quiero: seguir creando y encontrar nuevos caminos.