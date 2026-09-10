Asturias y Chile, unidas por su patrimonio minero: "La cultura es clave para atraer a gente interesada en conocer estos territorios"

El campus universitario de Mieres acoge estos días el congreso internacional "Paisajes posindustriales y transiciones en las cuencas mineras de Asturias (España) y del Biobío (Chile)", una iniciativa que reúne a investigadores españoles y chilenos para reflexionar acerca del "patrimonio minero en ambos países, la resignificación de los espacios y la creación cultural".

Paralelismos

El evento está organizado por la Universidad de Oviedo y auspiciado por la Agenda 2030 del Principado de Asturias. Para Juan Ponte, director general de Agenda 2030, es importante porque "si no entendemos de dónde venimos, no podremos saber hacia dónde vamos. Es fundamental entender el patrimonio industrial y la memoria como elementos que permiten que pensemos en un futuro de prosperidad ecológica industrial".

Asturias y la región chilena del Biobío comparten una tradición minera carbonera. En palabras de Rubén Vega, historiador y profesor de la Universidad de Oviedo, "las similitudes son muchísimas, estamos a miles de kilómetros y hasta el paisaje y paisanaje se parecen. La historia del final de las minas es paralela, al igual que el patrimonio que se hereda y el legado". Uno de los puntos clave del congreso es la reflexión sobre la memoria. Para Vega, "la nostalgia tiene su potencial, es una herramienta para construir el futuro y es compatible con la memoria".

Biobío (Chile)

Isabel María López, profesora titular de la Universidad del Biobío, expuso que hay semejanzas entre ambos territorios porque "el carbón ha sido histórico y muy importante para la comunidad, forma parte de la cultura. También queremos tratar de poner en valor su patrimonio, particularmente el de las mujeres". Si en Asturias se transforman los pozos mineros en espacios culturales, en Chile "se ha transformado la antigua mina Chiflón del Diablo para usos turísticos y ahora se puede recorrer".

Pamela Hyden, arquitecta y directora de la escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, destacó que Asturias y el Biobío coinciden en "los años en que se inició la extracción del carbón y el cierre de minas, además del trabajo que se ha hecho después con las comunidades. Cómo estas organizaciones luchan por rescatar el patrimonio que tienen. Lo que se está viendo en Biobío es que la única forma para consolidar el patrimonio es revitalizarlo y atraer a gente interesada para conocerlo. La cultura es clave". Algo que sí es dispar es la situación de las mujeres. Argumentó Hyden que "a diferencia de la cuenca asturiana, nosotros no tuvimos mujeres mineras, ellas tomaron el mando de la economía familiar".

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Coro

Para poner una nota musical a la tradición minera, el Coro Minero de Turón protagonizó una actuación durante el acto de inauguración del congreso. Sus miembros han sabido ensalzar el patrimonio minero a través de su repertorio, llevando los valores de las Cuencas más allá de Asturias. Alberto Melgar y Roberto López forman parte del grupo y aseguraron que "es un orgullo cantar aquí, venimos muchas veces al Campus".