El campus de Mieres estrena el curso con 171 nuevos estudiantes universitarios: "Estoy un poco abrumado, pero tengo muchas ganas"

Los estudiantes de ESO, Primaria e Infantil empezaron este miércoles a clase y un día después ha sido el turno de los más mayores, los universitarios. En el campus de Barredo, la Escuela Politécnica de Mieres alcanza este curso los 171 estudiantes de nuevo ingreso, nueve más que el año pasado, lo que representa un incremento del 5,6 % y consolida la evolución positiva del centro. Algunos de ellos miran con preocupación el futuro educativo debido a los negativos resultados del informe PISA.

La universidad suponen palabras mayores. Es un cambio de etapa formativa e incluso de forma de vida. Algunos estudiantes viven en la misma ciudad de Mieres para acudir a la Escuela Politécnica o son naturales de la comarca. Otros vienen de lejos, como Mohamed Benani, que llegó esta semana de su país natal, Marruecos, para asistir por primera vez a Barredo. "Estoy muy motivado porque vengo de mi país y no sé cómo van a ser las clases, voy a hacer primero del Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. Me da miedo la dificultad de clases por lo que se dice la gente".

Otro alumno que también empezaba la universidad por primera vez es Alejandro García, que va a estudiar "primero del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras. Estoy un poco abrumado porque vengo de una FP, pero tengo muchas ganas". García no compartía la opinión de que existiera un bajo rendimiento educativo en el país tras el informe PISA, pues "tengo muchos conocidos que son unos máquinas en matemáticas y en todo, en España tenemos gente muy buena".

Veteranos

Subiendo de curso, María del Cueto de segundo del Grado en Ingeniería Civil, contaba que estaba "muy contenta de volver a la rutina, aunque querría que se alargara un poco el verano. En cuanto al informe PISA, sí que se nota. Yo creo que a raíz del confinamiento del COVID, se fueron dando más facilidades para que todo el mundo fuera pasando de curso y eso se nota, tenemos que ir mejorando".

Por la izquierda, Covadonga Alonso, Eva León, Jorge de la Mano y Víctor Valdés, estudiantes de 4º de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica de Mieres. / Lucía Hernández

Unos universitarios que se gradúan este año son Covadonga Alonso, Eva León, Jorge de la Mano y Víctor Valdés, cuatro estudiantes de cuarto del Grado en Ingeniería Civil, que compartían un "a ver si se acaba este año". Valdés admitía que, en cuanto al informe, "me ha dado mucho bajón verlo porque yo estudié Ingeniería para acabar siendo profesor de Matemáticas. Siento que en la educación pública los docentes están muy pisados por la necesidad de que apruebe todo el mundo. Pensamos que si aprueban están aprendiendo y eso no tiene nada que ver. La realidad es que la gente aprende menos y piensa que sabe más".

En cuanto a los docentes, muchos no quisieron dar su opinión con respecto al informe PISA. Los que sí quisieron hablar, estuvieron de acuerdo en que el nivel de educación había bajado y en que también había que fomentar la adquisición de conocimientos en casa.

Universidad

Este año, la Universidad de Oviedo cuenta con varias novedades, como las 5.494 plazas de nuevo ingreso en estudios de Grado, con matrícula gratuita. También se podrá estudiar por primera vez el doble Grado en Pedagogía y Educación Social o el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Nuevos másteres son el de Aplicaciones de Supercomputación y Aprendizaje Automático en Ciencia y Tecnología, y otro en Intervención Social.