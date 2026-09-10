Jornada en el parque del Florán (San Martín) para promover hábitos saludables entre los jóvenes
La actividad se incluyó dentro de la programación previa de la Femex
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Blimea
El parque del Florán y el polideportivo de Blimea acogieron este jueves una "Jornada de Salud, infancia y juventud" destinada a promover hábitos saludables entre los más jóvenes. Se colocaron expositores informativos y también hubo actividades lúdicas para los participantes.
La actividad, que formó parte del programa previo de la Feria de Muestras y Expositores de San Martín del Rey Aurelio (Femex), contó con la colaboración, entre otras entidades, de la Mancomunidad del Valle del Nalón, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y de Cruz Roja.
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