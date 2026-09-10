Jornada en el parque del Florán (San Martín) para promover hábitos saludables entre los jóvenes

El parque del Florán y el polideportivo de Blimea acogieron este jueves una "Jornada de Salud, infancia y juventud" destinada a promover hábitos saludables entre los más jóvenes. Se colocaron expositores informativos y también hubo actividades lúdicas para los participantes.

Participantes en una de las actividades. / .

La actividad, que formó parte del programa previo de la Feria de Muestras y Expositores de San Martín del Rey Aurelio (Femex), contó con la colaboración, entre otras entidades, de la Mancomunidad del Valle del Nalón, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y de Cruz Roja.