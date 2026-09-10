El Laboratorio Lechero, premio "Quesero Mayor de Asturias" por su "compromiso con la excelencia, la seguridad alimentaria y la defensa del patrimonio quesero" de la región

El Laboratorio Interprofesional Lechero de Asturias (LILA) se ha llevado el galardón "Quesero Mayor de Asturias", que se entregará en el marco de la XXXVI Feria de los Quesos Artesanos de Asturias, este domingo en La Foz de Morcín. El jurado destacó su "compromiso con la excelencia, la seguridad alimentaria y la defensa del patrimonio quesero asturiano".

También se valoró la "extraordinaria labor que desarrolla esta entidad, cuyo trabajo es imprescindible para garantizar la calidad de los quesos artesanos asturianos", al "mantener la calidad de la leche, materia prima esencial en la elaboración del queso artesano". Además de "apoyar a las queserías en el cumplimiento de los requisitos exigidos por las distintas figuras y marcas de calidad que distinguen a los productos agroalimentarios asturianos". También destacó el jurado que la entidda premiada contribuye a la "consolidación de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y de la marca de calidad 'Alimentos del Paraíso'".

El premio de "Quesero Mayor de Asturias" se lleva entregando desde 1992 por la Hermandad de la Probe. El objetivo es "premiar y reconocer la labor de aquellas personas o instituciones que se hayan distinguido por su contribución a la promoción, defensa y prestigio de los quesos artesanos de Asturias".

Feria

La feria se celebrará en La Foz de Morcín este domingo, en el marco de la festividad de La Virgen de la Probe. Se presentarán 41 variedades de queso artesano asturiano, para su venta y exposición.

Las actividades comenzarán a las 11.00 con pasacalles y recepción de la delegación de Valdesoto, Pueblo Ejemplar en 2025. A las 11.30 horas habrá una demostración pública del método de elaboración del queso Casín a cargo de la artesana Marigel Álvarez, de Campo Caso, y del Afuega'l Pitu a cargo de Margarita Mier, de Les Maces.

La procesión y misa en honor de la Virgen de la Probe tendrá lugar a las 12.00. Durante la ceremonia religiosa se realizará una ofrenda a la Virgen de La Probe de todos los quesos asturianos y de los productos típicos de Valdesoto.

A las 12.05 comenzará a la elaboración de la "Mayor tosta de quesos artesanos del mundo". Habrá una degustación gratuita. A la misma se organizará una demostración de tiro con arco en el polideportivo y a las 12.30 integrantes de la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller ofrecerán una degustación del primer helado de quesu de Afuega'l Pitu.

Alas 12.45 llegará el izado de las banderas de Valdesoto y La Foz de Morcín, como anticipo de la puya del ramu, a las 13.00, a cargo de José Manuel Fernández, pregonero de la Regalina. El pregón, el intercambio de presentes entre Valdesoto y La Foz de Morcín y la entrega del premio "Meyor Quesu 2026 d'Asturies" precederán al nombramiento del Quesero Mayor de Asturias.

La comida de hermandad será a las 14.30, en el salón de actividades múltiples del colegio de La Foz. El reparto del bollo y de la botella de vino será a las 18.00. La tarde contará con la música de DJ Pablo Grand.