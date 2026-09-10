Lastra niega que haya "narcopisos" en Mieres porque no se trafica en ellos: "Son pisos en los que se consumen drogas y eso está generando problemas de convivencia y conflictos vecinales"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, negó este jueves en Mieres que en el concejo existan "narcopisos" ya que en los cuatro focos detectados no se está produciendo tráfico de drogas. Aludió, más bien, a "pisos de consumo" en los que sus inquilinos toman drogas provocando "problemas de convivencia" que pueden "generar algún conflicto vecinal". También alertó de "asociaciones de extrema derecha" que están aprovechando la problemática existente para dar una falsa sensación de inseguridad, cuando la realidad, explicó, es que Mieres es "un concejo muy seguro".

Lastra realizó estas manifestaciones tras la Junta de Seguridad celebrada en Mieres, a la que también asistieron el alcalde, Manuel Ángel Álvarez; responsables de cuerpos de seguridad; y representantes de los vecinos afectados, que llevan tres años denunciando el problema de los "narcopisos".

Cuatro viviendas

Con el objetivo de "buscar soluciones" a esta cuestión "grave", los cuerpos implicados analizaron caso por caso la situación de la seguridad ciudadana, dedicando especial atención a las cuatro viviendas en las que existe esta problemática. Adriana Lastra expuso que "son pisos de consumo, no 'narcopisos', hay gente que vive en esos pisos que son consumidores y toxicómanos, lo que genera problemas de convivencia con el resto de los vecinos. Hemos explicado a las diversas asociaciones de vecinos, la realidad de lo que está sucediendo y la actividad policial que se está llevando a cabo".

En términos generales, la delegada del Gobierno expuso que "hemos constatado lo que es una realidad y lo que han dicho todos los intervinientes, que Mieres es un municipio muy seguro. Está muy por debajo de la media nacional en la tasa de criminalidad. Y por debajo de la media asturiana". Añadió Lastra que "es muy seguro todo el municipio y la villa de Mieres también". Resaltó, además, que "hay una gran colaboración y coordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Local. Y una gran relación con las asociaciones de vecinos, de comerciantes y con la ciudadanía. Hay mucha prevención y mucha tasa de resolución de los pocos delitos que se comenten".

Apuntó Lastra que "hay algunas asociaciones o movimientos de extrema derecha que intentan generar la sensación de que Mieres es un municipio inseguro, aprovechándose de las circunstancias concretas de esos pisos de consumo". Y que la ciudadanía de Mieres está insegura o es delincuencial. Y quien intente trasladar esa sensación se equivoca".

Adriana Lastra, en primer término, con Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres y un mando de la Guardia Civil detrás.. / Lucía Hernández

Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres, insistió en la idea de que el concejo está bien protegido. "La valoración de la reunión es buena, queda claro que Mieres es un concejo seguro. Somos un concejo seguro con una tasa de delincuencia por debajo de la estatal y la autonómica, aunque tenemos cosas concretas que afectan y molestan a los vecinos. Estamos trabajando para aliviar a los vecinos de esta gran problemática, no hablamos de "narcopisos", sino de unos pisos donde van a consumir".

Afectados

La sensación de la reunión fue positiva para los vecinos mierenses, pues a pesar de que "hubo un aumento de la delincuencia, Mieres sigue siendo seguro". Los mierenses recibieron datos reales de la situación de los "pisos de consumo" de la mano de las autoridades locales y del gobierno. ExplicabArsenioio Díaz, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Agrupación Vecinal", que "nos han explicado que no se puede hablar de tráfico de drogas al ser un consumo menor de 7 gramos. Lo que tienen los que viven allí es para su consumo propio y no pueden considerarlo como tráfico".

Además, añadía que las autoridades tienen una serie de medidas concretas, como "la desarticulación del foco que hay en la avenida Sama". También expuso que las autoridades se han comprometido a "aplicar la ley de multirreincidencia, con la que estos consumidores pueden ir a la cárcel". José Antonio Pérez, portavoz de los vecinos afectados del piso de la avenida Sama, expuso que "salimos satisfechos porque nos dieron soluciones. La situación ahora mismo es que dejaron el piso dos de ellos, pero vinieron otros tres".