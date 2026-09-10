El sector de la nieve considera un "engaño" las obras de revegetación ejecutadas en Pajares: "No se está cumpliendo lo proyectado"

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, insistió este miércoles en denunciar el "grave incumplimiento" del proyecto de revegetación y restauración medioambiental que se ejecuta en el complejo lenense.

Tras una visita a la estación, responsables de la entidad detallaron que en la salida de la telecabina "se observa claramente cómo la zona de revegetación con tierra e hidrosiembra ocupa una superficie muy inferior a la proyectada". Sobre las obras de la pista de fondo en Cuitu Negru, argumenta la asociación que "el impacto paisajístico y ambiental es gravísimo y sorprende a todos los montañeros que se han acercado hasta el entorno en las últimas semanas".

"Sorprende igualmente", expusieron las mismas fuentes, "que la consejera Vanessa Gutiérrez haya anunciado unas obras con criterios de integración ambiental y paisajística cuando en absoluto está siendo así. Y sorprende que no se estén tomando medidas para mitigarlo". Y añadieron: "Se están limitando a revegetar los importantes e impactantes taludes generados en la construcción de la pista de fondo pero están dejando sin revegetar la superficie de la propia pista de fondo".

Esto implicará, "al margen del impacto paisajístico", a juicio de la asociación, "que en los momentos de menor manto de nieve el material se pueda recalentar con el sol e influya en la menor permanencia de la nieve, además de implicar que los áridos se mezclen y extiendan contaminando la nieve con el trabajo de las máquinas pisapistas".

En cuanto a la regeneración del impacto generado por las obras de la telecabina a lo largo de todo su recorrido, "hemos constatado que no se ha realizado ningún trabajo a pesar de haber transcurrido cuatro años desde su inauguración". También aseguraron que "hemos transitado las rutas proyectadas y constatado que no se ha hecho absolutamente ningún trabajo, salvo el impactante trabajo en la zona de Cuitu Negru relacionado con los miradores y la pista de fondo. El resto de las sendas, que ya eran existentes, siguen exactamente igual. No se ha desbrozado, no se han mejorado y no se han señalizado. Incluso la senda denominada parador de Pajares es imposible de transitar desde su inicio porque no han preparado el acceso desde el propio parador".

Incumplimiento

Los responsables de la entidad remarcaron que "alzamos la voz para denunciar que existe un proyecto que no se está cumpliendo" y para "requerir a la administración el seguimiento de ese proyecto y la exigencia a la empresa Tragsa para que sea así". Para la entidad, "los anuncios de la Consejera están siendo un engaño a todos los usuarios de Valgrande Pajares amantes de la montaña, limitándose a vender a bombo y platillo un gran proyecto de sendas, cuando las mismas eran existentes y además no se han tocado".

También señalaron que Vanessa Gutiérrez "presume de que las obras se ejecutan con criterios de restauración ambiental y tampoco está siendo así. Rogamos al Gobierno del Principado de Asturias una implicación real con las estaciones de esquí y un cumplimiento de las promesas y de los proyectos".