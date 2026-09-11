Del carbón a la moda: El pozu Santa Bárbara se convierte en una pasarela de diseños con materiales reciclados

Durante años, la única moda que se vistió en el pozu Santa Bárbara fueron los monos azules que los mineros de Hunosa llevaban puesto al tajo. Pero hoy, en 2026, con la explotación reconvertida en un centro cultural de referencia, este Bien de Interés Cultural turonés ha acogido su primer desfile de moda. Y no uno cualquiera: se trató de la puesta en escena de diseños de moda sostenible, con materiales reutilizados, dentro del proyecto regional "Raíces Asturias".

Los diseños que se pudieron ver en el pozu Santa Bárbara salieron de los talleres del proyecto "Veta Forma", que afronta el mundo de la confección de una manera sosegada y aprovechando "lo que la naturaleza" aporta. La gala estuvo conducida por la presentadora asturiana Luján Argüelles, un rostro muy familiar para los asturianos y que volvía a casa para ser la voz que condujo a los asistentes durante toda la experiencia.

El coro Minero de Turón desfila cantando el "Santa Bárbara Bendita". / A. Velasco

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El arranque no pudo ser más emocionante. Porque tras sonar el "turullu" que marcaba los turnos en la mina (y también los accidentes), los primeros en desfilar fueron los miembros del coro minero de Turón. Y lo hicieron a la vez que cantaban el "Santa Bárbara Bendita". El sonoro aplauso al término de su actuación retumbó en la sala de máquinas del pozu, ante las decenas de asistentes al desfile. Entre ellos estaba Elisa Dolci, directora creativa de la "Green Fashion Week Milano", un equivalente a la famosa pasarela italiana, pero vinculado a la moda ecológica. Su presencia atisba un acuerdo para que el proyecto presentado en Turón pueda viajar próximamente a Milán. Al lado de Dolci estuvo también, Sergio Álvarez, director de la Fundación Academia de la Moda Española, que disfrutó del evento en primera fila.

Elisa Dolci y Sergio Álvarez, en el pozu Santa Bárbara. / A. Velasco

Tras la sorpresa inicial del Coro, los asistentes pudieron disfrutar de los 15 modelos que llevaron las 45 propuestas de 22 diseñadores, que participaron en los tres talleres celebrados a principios de mes en el Ateneo de Turón. Todas ellas elaboradas con materiales reciclados: desde papel hasta plásticos. Propuestas más o menos coloridas, pero con una característica común: atrevidas.

Diseñadoras

Entre las diseñadoras estaban Lucía Pérez, Vanesa Rodrigues o Beatriz Miranda. "Me encanta la moda y el diseño, y pensamos que era una buena oportunidad para aprender sobre este mundo de la moda ligada al reciclaje", destacaban las dos primeras. Mientras, Miranda puso en valor la dificultad de confeccionar prendas a partir de materiales como el plástico.

Uno de las modelos con un traje reciclado, durante el desfile. / A. Velasco

Al acto también acudió Beatriz González, Viceconsejera de Derechos Sociales. Su departamento, a través de la Agenda 2030 que dirige Juan Ponte, financió los talleres germen de este proyecto con 18.000 euros. "Esta gala trata de hacer de nuestro pasado industrial, en el pozo Santa Bárbara, con la regeneración del futuro, en este caso a través de la moda sostenible y el reciclaje de materiales, que ayudan a seguir cuidando el planeta".