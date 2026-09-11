Comerciantes y clientes aplauden el incremento de espacio expositivo y de actividades de la feria de muestras de San Martín del Rey Aurelio: "Está mucho mejor"

Comerciantes y clientes que este viernes estrenaron la galería comercial de la XXXIV Feria de Muestras y Expositores de San Martín del Rey Aurelio coincidieron en el análisis: el evento ha ganado con el "estirón" pegado este año. Tanto en términos de participación (con 50 stands participantes) como en superficie expositiva, que se ha duplicado gracias a la utilización de la cancha deportiva próxima al polideportivo del Florán, epicentro de una feria que toma también diferentes puntos del parque del Florán.

No solo hay más expositores y más sitio para ellos. También ha engordado el cartel de actividades. Así lo destaca, Jordan Rodríguez, que tiene un obrador en El Entrego. "Este año parece que se han incrementado cosas y que puede funcionar muy bien. Hay música, puestos de comida... si no vienes por una cosa vienes por otra y eso ayuda". Delante de él, este viernes no perdían detalle de todos los productos Marián Fernández e Inmaculada Lamuño, clientes llegadas desde Blimea y asiduas de la feria. "Está más espacioso con la parte nueva que han puesto. Puedes pasear más, el año pasado estaba muy apretado todo. Está mucho mejor", indicó Fernández.

Por la izquierda, Juana López, Miriam Moraño y Dana María Prieto. / M. Á. G.

También son habituales de Femex Juana López y su hija Miriam Moraño, de San Martín, que se pararon en la tienda de moda infantil de El Entrego que regenta Dana María Prieto. "Venimos todos los años y nos gusta todo. No vamos buscando nada en concreto, nos gusta ir viendo lo que hay. Es un evento que da mucha vida al concejo". Al otro lado de la mesa, Dana María Prieto asegura que también lleva "muchos años viviendo a vender, unos diez años o así, debo ser de las veteranas de Femex. La feria está muy bien porque nos ayuda a darnos a conocer y viene mucha gente de fuera".

Por la izquierda, Jordan Rodríguez, Marián Fernández e Inmaculada Lamuño / M. Á. G.

De fuera viene una familia catalana que tiene presencia en Femex por partida doble. Esther Cabrera acude a vender sus productos de artesanía y bisutería hechos con cristal y metal, mientras que sus padres, Tomás Cabrera y Milagros Monsonís, visitan la feria como clientes. "Yo soy un enamorado de Asturias porque de chaval estudié en la Laboral y venimos todos los veranos aquí, desde hace 25 años, que nos compramos una casa en Sotrondio. A Femex también venimos mucho", apunta Cabrera. Fueron ellos los que hablaron a su hija de Femex. "Ellos vienen los veranos y venimos a verlos", expuso Esther Cabrera junto a su marido, Abel Suñén. "Cuando hace unos años hicimos el emprendimiento de nuestra artesanía nos permitió el Ayuntamiento estar aquí. Nosotros solemos vender en ferias medievales y mercados así. Llevamos cinco años viniendo y los clientes ya nos escriben en agosto para ver si volvemos".

Por la izquierda, Esther Cabrera, Abel Suñén.Tomás Cabrera y Milagros Monsonís. / M. Á. G.

La inauguración de Femex corrió a cargo del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, que destacó que "esta feria es una oportunidad que tenemos todos los años para mostrar lo que somos y lo que queremos ser. Igual que hemos aumentado en población hay que aumentar en la capacidad de mostrar todos los recursos que tenemos". También acudió a Femex la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, para asistir al acto de confraternización entre las asociaciones de pensionistas de Sotrondio, Cudillero y Villaviciosa.

Asistentes al acto de confraternización entre las asociaciones de pensionistas de Sotrondio, Cudillero y Villaviciosa. / M. Á. G.

La galería comercial volverá a abrir este sábado, de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo, de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida. Los expositores se reparten entre el pabellón y los nuevos espacios habilitados, junto a diferentes superficies exteriores del parque de El Florán. Junto a los comercios, hay representación de empresas y entidades como Hunosa, el Museo de la Minería, Cadasa, Cogersa, Turismo Asturias, el Servicio Público de Empleo y la Unión de Comerciantes de Asturias, así como de asociaciones y ONG.

Este sábado actuará el Grupo folclórico L'Esperteyu y será la marcha solidaria contra la ELA, a las 12.30 horas. Por la tarde, habrá FanMedia y show con los creadores de contenido Daniel Fez, Denis Díaz y Jartoka, a partir de las 18.00 horas, y concierto del grupo "Malvís", a las 20.00 horas.