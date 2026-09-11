Consumo de drogas a plena luz del día en los baños del parque Jovellanos de Mieres: los vecinos exigen "más presencia policial" porque "nuestros hijos juegan por allí"

Comenzaba el estribillo de la canción "Heroína", del grupo "Los Calis", con la frase de "Más chutes no...". Y eso es lo que en Mieres están esperando que suceda. "Tiene que haber más presencia policial en las calles y se lo hemos dicho a la Delegada del Gobierno, porque una cosa son los datos y otra lo que sienten los vecinos". Con estas palabras, Arsenio Díaz Marentes, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, reafirma que aunque las cifras digan que Mieres es una ciudad segura, los ciudadanos "sienten ahora mismo cierto temor, vinculado especialmente al consumo de drogas". Es más, la situación preocupa, y mucho, al colectivo vecinal, máxime cuando varios padres y madres han denunciado haber visto a toxicómanos drogándose a media tarde en los baños públicos del parque Jovellanos, horas en las que el espacio está repleto de niños y niñas de todas las edades. "Eso no se puede tolerar y es un riesgo", apunta Díaz Marentes.

Este jueves, el Ayuntamiento de Mieres acogía una Junta de Seguridad Ciudadana en la que la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, negaba la existencia de "narcopisos" en Mieres, y hacía referencia a que si había viviendas localizadas "de consumo", aunque no de tráfico de sustancias estupefacientes. A lo que no hizo referencia en esa reunión, más allá de poner sobre la mesa datos que justifican que Mieres es una ciudad segura, es que ese consumo se está dando también en las calles.

Hace apenas una semana, padres y madres notificaron la presencia de varios drogodependientes "habituales" consumiendo en los baños públicos del parque Jovellanos, concretamente en el de caballeros. Unos aseos abiertos, que usan también las decenas de niños que juegan por el parque cada tarde, y que elevó la preocupación de los padres: "No puede permitirse que haya gente drogándose mientras nuestros hijos juegan, y que puedan dejar sustancias o jeringuillas o lo que sea".

Más policía

Desde la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes se hizo eco de las quejas de las familias. "No es de recibo, y eso prueba que el consumo no solo está en los pisos, como dice la Delegada, sino que también está en las calles, y eso genera una gran sensación de inseguridad entre los vecinos", apunta el portavoz del colectivo. Por ello, una de las soluciones, a su juicio, pasa por "el refuerzo de la presencia policial a pie de calle". "Es una forma de incrementar la seguridad ciudadana, y así se lo hicimos saber a la Delegada del Gobierno", apuntó Marentes.

Por otra parte, el responsable de la Agrupación Vecinal de Mieres también incidió en la importancia de crear la Junta de Seguridad Ciudadana de Distrito. "Esto supone que sea el Ayuntamiento, el Alcalde, el que pueda convocar a los tres cuerpos de seguridad, la Policía Local, Nacional y a la Guardia Civil, cuando él quiera, sin necesidad de tener que contar con la Delegación del Gobierno, para evaluar cada situación", dijo Marentes.

Pese a estos hechos, la delegada del Gobierno expuso durante la reunión mantenida en Mieres que "hemos constatado lo que es una realidad y lo que han dicho todos los intervinientes, que Mieres es un municipio muy seguro. Está muy por debajo de la media nacional en la tasa de criminalidad. Y por debajo de la media asturiana". Datos que entran en conflicto con el sentir general de la sociedad mierense, que ven con sus propios ojos como el problema de la droga está cada vez más presente en las calles.