El Coro Minero, profeta en su tierra: la agrupación recibe el premio "Turonés del año" en las fiestas del Cristo

En el espacio cultural habilitado en el icónico pozo San José de Turón, presidido por su castillete de color rojo, las fiestas del Cristo vivieron su puesta de largo con una gala muy especial y con marcado sabor turonés. Y es que fueron muchos los protagonistas de evento nacidos, criados y crecidos en el valle. Pero especialmente significativo fue el premio que recibía, como "Turonés del año", el Coro Minero de Turón, una agrupación que ya supera los tres cuartos de siglo de Hunosa y que sigue erizando la piel de quienes la escuchan. La gala que sirvió como pistoletazo de salida a unos festejos que tendrán una amplia y variada programación.

Antes de la gala, la propia asociación que organiza las fiestas tuvo también su merecido reconocimiento. Y es que Sotufe, la Sociedad Turonesa de Festejos, está de aniversario, con su 60 cumpleaños, y por este motivo, el Ateneo de Turón acoge una exposición fotográfica de la historia del colectivo. Tras la inauguración de la muestra, la actividad se fue ya al pozo San José.

Pregón

El pregón corrió a cargo de otro ilustre turonés, el cantautor Alfredo González, que también ha llevado el nombre de su valle en cada concierto. Porque en el mundo de la música, también se le conoce cariñosamente como el "el flaco de Turón". "Fredo", como le llaman otros muchos, hizo grande el galardón de pregonero con una intervención en la que no se ahorró ni un solo elogio hacia su querida tierra.

Alfredo González, durante el pregón. / Cedida a LNE

Ya con la apertura de la fiesta hecha oficial, el Coro Minero de Turón recibía el premio como "Turonés del año". Un colectivo al que el propio pregonero ha estado ligado tanto como miembro como acompañando a su padre, Higinio González, durante muchos años presidente. Entre otros hitos, en este año el Coro Minero de Turón se hacía un hueco en el corazón de todo el país tras su paso por el programa "Got Talent", con dos actuaciones que atravesaron las pantallas de los televisores emocionando a España entera.

En la gala también se procedió a la coronación de la reina y las damas de las fiestas del Cristo: Daniela Padilla, y Nerea García y Yaiza Moreira, respectivamente.

Este viernes seguirá el programa, con música, un desfile de moda sostenible en el pozo Santa Bárbara y la primera de las verbenas a cargo el grupo Guaraná.