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Langreo, cantera de teatro: la escuela municipal afronta una nueva edición

El curso está dirigido a personas entre 6 y 30 años, contará con 4 grupos y las clases arrancarán el 2 de octubre

La Casa de Cultura de La Felguera.

La Casa de Cultura de La Felguera. / A. Velasco

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Langreo

El teatro volverá a ocupar un espacio destacado en la programación municipal de Langreo con una nueva edición de la Escuela Municipal de Teatro. La iniciativa, dirigida a niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 30 años, afronta un nuevo curso con el objetivo de seguir acercando las artes escénicas a las distintas generaciones del concejo.

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"Más allá de aprender a interpretar sobre un escenario, la Escuela Municipal de Teatro se ha convertido a lo largo de los años en un espacio para crear, expresarse, perder la vergüenza, compartir y aprender junto a otras personas", explicaron desde del Ayuntamiento, para agregar que "el teatro se convierte así en una herramienta para desarrollar la imaginación y la creatividad, pero también para ganar confianza, mejorar la capacidad de comunicación y trabajar en equipo". "La Escuela Municipal de Teatro, que el año pasado celebró su 25 aniversario, seguirá dando continuidad a un proyecto por el que han pasado distintas generaciones de langreanos y langreanas y que ha contribuido a mantener las artes escénicas vinculadas a la actividad cultural del concejo".

Grupos

La nueva edición contará con cuatro grupos organizados por edades. El primero estará dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años y tendrá sus clases en la Casa Verde de Barros. El segundo, para participantes de 10 a 13 años, se desarrollará en la Casa de Cultura de La Felguera. Los adolescentes de 14 a 17 años formarán el tercer grupo, con clases en el Polideportivo de Ciañu, mientras que los jóvenes de 18 a 30 años tendrán su espacio de formación en el Centro de Juventud La Panera de Ciañu.

Las clases comenzarán el viernes 2 de octubre y se desarrollarán todos los viernes durante el curso escolar, de octubre a junio, en horario de 17.00 a 19.30 horas. El precio de la actividad será de 6 euros al mes, "manteniendo así una cuota accesible para facilitar la participación", aseguraron fuentes municipales.

Inscripciones

Desde el Ayuntamiento se anima a las familias, adolescentes y jóvenes interesados en el mundo de la interpretación "a aprovechar esta oportunidad para acercarse al teatro y formar parte de una escuela que, después de un cuarto de siglo de trayectoria, continúa haciendo del escenario un lugar de encuentro, aprendizaje y creación".

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Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) o a través del Registro Electrónico de la sede electrónica municipal. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en cualquier otra Administración Pública adherida al Sistema de Interconexión de Registros.

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